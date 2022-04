Holsteiner kampioenen Vigado en Esmeraldo vooraan in minitest Verden

De dressuurhengsten beten begin deze week in Warendorf en Vechta het spits af wat betreft de tweedaagse verrichtingstesten voor drie- en vierjarige hengsten die dit jaar in Duitsland middels een pilot worden getest. In Verden waren de springhengsten aan de beurt en twee Holsteiner kampioenen kwamen als toppers uit de bus. Vigado (v. Vigo d'Arsouilles) bij de vierjarigen en Esmeraldo (v. Emerald van 't Ruytershof) bij de driejarigen.