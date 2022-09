Holsteiners Casolo, Chinchero en Coreandro toppers in sporttest Warendorf

In de sporttest in Warendorf kwamen de afgelopen dagen allerlei hengsten in actie: drie-, vier- en vijfjarige dressuurpaarden en vier-, vijf- en zesjarige springpaarden. In de sporttest voor vierjarigen kwam de hoogste score op naam van Casolo (v. Casall) en in de test voor vijfjarigen kwam de hoogste score op naam van twee hengsten. Chinchero (v. Chopin) en een hengst die de test inhaalde: de zesjarige Coreandro (v. Caretino).