In Beeld: ‘Onbekenden’ gaan grote namen voorbij in minitest Vechta

hengsten. indruk, goedgekeurd Fifty-Fifty) verrichtingstest kampioen dat logen niet NRPS-hengst. de in schermen One-Two-Three, niet KWPN keuringstoppers om. van de én deze een hengsten die Maar een op (Incredible grote Drie twee Omar startlijst tweedaagse reservekampioen premiehengsten en en van hier van (Opoque, de keuring en werden de voor Bekijk Hengstenkeuring achter Vechta maakten waren stel de Sharif), de nog er de Oldenburger foto’s anderen. De de namen

Becker. van de verrichtingstest plaatjes lineaire ook meer beschrijvingen hieronder KWPN). dr. De geven fotoserie beelden dan blijft zijn Tanja die in de de het kijken van van dus beschrijvingen, leuk, (en verrichtingsrapporten punten informatie altijd belangrijkste daarom een Maar deze ook wel misschien

euro klaar 500 drie dagen en Met

euro eigen dag dekken. een was de dag de en de en training, dagen De opmerkelijk ze natuurlijk te weg aantrekkelijk 535 jaar klaar prijs en presentatie dag interesse een gastruiter) hengstenhouders van Nederland vanuit indrukwekkend voor zijn (een ruiter om voor groot. een is de ook een dat Het voor drie onder startlijst onder tweedaagse test

kwam. of hengst omdat één te Maar te andere veel vroeg of missen presentatie het deze merrie de of was door misschien zal een enkele

De onbekenden twee

beste de onder maakten. de twee grote indruk dat maar zadel namen, het ‘onbekenden’ was Opvallend niet

En verwonderlijk hebben, met format. (hengstenkeuringen, Vechta hengstenshows is zo tweetal het andere dit verschijnen. dat geen achter wel het hun die driejarigen, niet een belangrijker: kwamen rug in de beste in twee misschien Aan kon etc) deze nog ook spektakelvoorstellingen volle tot de recht kant batterij dit

van ver is door die en Totilas Het Schufro) PS een gaat en januari thuiskeuring x goedgkeurde doorgefokt Hit op op dressuurgebied: de al x volle zus Paul Wadenspanner, werd x Sandro x Sinclair) op (Floricello Boston goedgekeurd. het thuiskeuring Londonderry Escanto Feliciano Walter x Maria Fürstenball heel Don DSP x Lord een Schockemöhle Escamillo x in (die van om

Tanja Foto: en Brandi PS Escanto Roenick dr. Becker (v. Escamillo) Foto: met dr. Becker

De Wadenspanner Feliciano Tanja Floricello) NRPS-hengst Walter (v.

werd goedgekeurd Jürgen tot tweejarige zeer rits Norway) fokker der en x van helemaal vierjarigen in bleef punten) (Trafalgar eerlijk, vierjarige bij (2020) staan, ook Hit de (97 complimenten Vechta. Duitse hengst Samba verrichtingskampioen This jury. Als van de NRPS is nu Ermelo kreeg hij vervolgens is niet van de in een het Drie- Meijden x gekroond aan maar goede en Naqueen hij vergelijken natuurlijk een en indruk maakte

Trafalgar) en Naqueen Tanja Foto: Becker is Kim Noordijk This (v. dr. Becker

KWPN Trafalgar) (v. Tanja Naqueen is Kim Noordijk dr. premiehengsten Foto: This en

verschenen Drie in bij aanhaken KWPN-premiehengsten er KWPN-kooi. de tonele, onder in kon waarbij één prestaties eigenlijk de niet Vechta ten zadel het

At verhuizing schema de iets (v. houden Once) teveel het zo’n keuring, Voor zou vol hengstenshow twee én tijd te Opoque niet En DWB Helgstrand, dierenwelzijn. tweedaagse is zijn afgelopen dekken). met overigens deze het maanden helemaal dat een misschien nog beter was naar Denemarken, bij oog op (KWPN allemaal keuring, met All test in ook test

en Sharif Vivaldi) Omar test Two One Three deze v. leek III te vroeg (Vitalis te Voor komen.

dr. All en Becker Tanja Opoque (v. Sejbjerg Mette Foto: at Once) Jensen Bart dr. (v. en Tanja Omar Escamillo) Becker Veeze Foto: Sharif Vivaldi) Two Eggenkamp en keer Becker

Vier Escamillo One (v. Three Tanja dr. Foto: Cynthia

een kregen Vechta. de die ook maakten Stud. onder PS mede-eigendom Nu Vier indruk een op indruk. VDL het Sharif er van in te Escanto Escamillo’s bijzondere ook fokkers en in Naast White PS, witte goede De Esquin de de Expectation zeer Omar stuks de is en waren zadel. keuringen zien

PS Expectation Tanja Becker Brandi dr. Escamillo) (v. Foto: en Roenick Becker

Helgstrand Esquin Tanja White 7 en dr. Gross Foto: Svea x Escamillo) (v.

draf. Indian voor Denemarken, Oldenburger keuring Fifty-Fifty Incredible indruk had de Toto) was die van Rock), de niet Helgstrand, die de inlossen de kampioen zeven Fürst bedankte zich, helemaal duidelijk met Feinsten (v. beste maakte. kon hengsten onregelmatig tiendaagse reservekampioen de ook test (v. in dag. bij Franklin) Hij kwam de beter in (v. kwam en De waarvan voor verwachtingen

(v. en dr. Foto: Franklin) Fetzer Becker Julian Feinsten Tanja dr. Becker Indian Eric Foto: en Rock) (v. Guardia Tanja Incredible Foto: (v. Tanja Nijhof Fürst en Mette Becker

Team Jensen Toto) Fifty-Fifty Sejbjerg dr.

Fürstenball). tweedaagse geen vierjarigen verrichtingstesten probeerde (v. van met Dance) uit. Team Oldenburger met twee jonge Florida hengsten, (v. test en fan de TN Nijhof, Floyd De For reservekampioen TN

Florida Tanja For dr. Bart Dance) TN Becker Foto: en Veeze (v. Veeze (v. Tanja Bart Becker

Andere TN en dr. Foto: Fürstenball) Floyd Hollanders

(v. huiswerk Secret er wat van (v. zo nog die waren en die niet liep, Olst, Obsession Taonga ook van Kaiman) behoorlijk Vitalis) ‘Hollanders’ mee en de Willeke door goedgekeurd nog kwam, (v. punten Oldenburgs KWPN van aangewezen, proeven kreeg. proef de Lover driejarigen Secret) Bos Aan kreeg Dalsem, bij gewenst Pieter nog mooie Jan die ontspannen Gertjan solide van als Ohio wel maar

afgewezen And gevraagde. die was ook Fire het (v. Romanov), nog niet bij KWPN voor klaar Tenslotte Ice Of het de

Franka Secret en Becker dr. Loos) Lover Foto: (v. Tanja Secret) Tanja Vitalis) Eggenkamp Becker Cynthia dr. Foto: Obsession met Taonga (v. Ohio dr. Kirsten Becker Foto: en Brouwer Tanja (v. Kaiman)