Kataro en Charaktervoll toppers sporttest, mooie punten voor Zinelord VDL en Cero Blue TN

In de sporttest voor springhengsten in Verden kwamen de vierjarige Kataro (v. Karajan) en de vijfjarige Charaktervoll (v. Comme il faut) als toppers uit de bus met respectievelijk een 9,09 en een 8,88. Mooie punten waren er ook voor de Nederlandse inzendingen Zinelord VDL (v. Zinedream) en Cero Blue TN (v. Chacoon Blue).

Afgaand op de punten was de kwaliteit hoog in de Verdense sporttest. Van de 22 vierjarigen die beoordeeld werden, scoorden er slechts vier onder de 8 en acht hengsten kwamen uit op een 8,5 of hoger gemiddeld. Bij de vijftien vijfjarigen kwamen slechts drie hengsten onder de 8 uit en gingen er vijf over de 8,5.

Kataro

De hoogste punten bij de vierjarigen waren voor Kataro (Karajan x Perigieux) van Burkhard Wahler. De Hannoveraans goedgekeurde hengst, die vorig jaar in de 14-dagentest met een 8,45 voor de springonderdelen ook al tot de toppers behoorde, kwam gemiddeld uit op een 9,09. Kataro kreeg een 9 voor de galop, een 9,2 voor het vermogen, een 9 voor de techniek, een 9,2 voor de rittigkeit en een 9 voor de totaalindruk.

Zinelord VDL

Zinelord VDL (Zinedream x Lordanos) van de VDL Stud, vorig jaar in zijn 14-dagentest de springtopper met een 8,83 voor de springonderdelen, legde zijn sporttest ook met goed gevolgd af. Hij kwam op een 8,5 gemiddeld met onder andere een 8,8 voor het vermogen, een 8,6 voor de rittigkeit en een 8,5 voor de totaalindruk.

Charaktervoll

Bij de vijfjarigen kwam Charaktervoll (Comme il faut x Contendro I) als topper uit de bus met een 8,88 gemiddeld. De hengst van het Holsteiner Verband kreeg een 8,6 voor de galop, een 9 voor het vermogen, een 9 voor de techniek, een 8,8 voor de rittigkeit en een 9 voor de totaalindruk.

Cero Blue TN en Hauptkomissar

Cero Blue TN (Chacoon Blue x Balou du Rouet) van Team Nijhof slaagde ook ruimschoots met en 8,58 gemiddeld. Hij kreeg onder andere een 9 voor het vermogen en een 8,8 voor de totaalindruk.

Boven de 8 kwam ook de door H. Weerdt uit Lith gefokte Hauptkommissar (Harley VDL x Clinton) uit met een 8,19 gemiddeld.

Complete uitslag

Catalogus

Bron: Horses.nl