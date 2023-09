KWPN-premiehengst Pride naar 8,53 in minitest Münster-Handorf

Tien driejarige hengsten werden vanmorgen beoordeeld in de minitest in Münster-Handorf. Daaronder een aantal grote namen zoals de voor 1,25 miljoen euro geveilde Oldenburger kampioen Bon Esprit (v. Bon Courage) en de KWPN-premiehengst en KSS-veilingtopper (200.000 euro) Pride (v. Secret). Die laatste scoorde de op één na hoogste punten (8,53 gemiddeld), Bon Esprit kwam op een 8,28. De hoogste punten waren ook voor een Secret: Sprehes Sir Gribaldi (8,59).

De door familie Ten Bosch gefokte KWPN-premiehengst Pride (Secret uit de volle zus van Jovian) werd in de KWPN Select Sale aangekocht door een klant van Sönke Rothenberger. Dit voorjaar werd de hengst aangeboden in het KWPN verrichtingsonderzoek, maar daar haalde hij de eindstreep niet. De vos kwam op stal bij Bart Veeze, en die stelde hem nu ook voor in Münster-Handorf. De jury was zeer gecharmeerd van Pride, met name in draf (9,5) en galop (9,2). Ook de rittigkeit en de werklust werden met dikke cijfers beloond (respectievelijk 8,5 en 8,8). De stap bleef achter met een 6,8 (gebrek aan ruimte).

Twee Sprehe-hengsten

Twee hengsten die Gestüt Sprehe kocht op de Hannoveraanse keuring maakten ook indruk. De hoogste score was voor de door Sprehe voor 76.000 euro aangeschafte Sir Gribaldi (Secret x de Trakehner All Inclusive), die op de keuring in Hannover al een goede indruk maakte. Hij kwam op een 8,59 gemiddeld, de hoogste score.

Ook de op de Hannoveraanse keuring kocht Sprehe Bon Amour (Bon Courage x Fürst Romancier), die eveneens al veel indruk maakte op de keuring. De hengst die vanwege bemerkingen op de röntgenfoto’s met andere verzekeringsvoorwaarden werd geveild (aankoopprijs: 90.000 euro) kwam op een 8,45 gemiddeld.

Oldenburger kampioen

De Oldenburger kampioen Bon Esprit (Bon Courage x Sezuan) van Gestüt Gut Schönweide die met 1,25 miljoen euro verreweg de duurste hengst was in deze test, kwam op een 8,28 gemiddeld. De beeldschone hengst kon onder het zadel nog niet zo overtuigen als aan de hand en vooral de wat loperige draf (7,8) viel wat tegen.

Nederlandse inzendingen

Twee Nederlandse inzendingen liepen in Münster-Handorf. De eveneens door Bart Veeze voorgestelde Zoretto (Zenon x Chello III, fokker: P. Kamphof) van de VDL Stud kwam op een 8,21 gemiddeld met mooie cijfers voor de galop (8,5), stap (8,5) en werklust (8,5).

De door J.A. Wijnveen gefokte Date Forever (Daily Diamond x Rock Forever I) van Jan Greve bleef steken op een 6,84. Dat lag vooral aan de (ontbrekende) rittigkeit bij de door Astrid Reinders voorgestelde hengst.

