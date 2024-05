Laatste sporttest van het voorjaar in Verden met verschillende Nederlandse hengsten

Vandaag en morgen vinden de laatste minitesten en sporttesten van dit voorjaar plaats in Verden. Op de startlijst staan verschillende Nederlandse hengsten: VSN-winnaar Fascination en Viva Partout (v. Vivaldi) van Van Bockxgrave Horses, Fiji (v. For Romance I) van Reesink Horses en de tweeede bezichtigingshengst (KSS: 18.000 euro) Veleé (v. Vivaldi) van Stal Brinkman. Om 10.00 uur komen de eerste hengsten in de baan.