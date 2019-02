Live: Sporttest met onder andere Jovian en Escamillo

Voor wie nog niet genoeg hengsten heeft gezien op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch, zendt ClipMyHorse.tv vandaag en morgen de sporttest voor 4- en 5-jarige hengsten live uit. In deze test lopen onder andere de opvallende vierjarige Escamillo (v. Escolar) mee en de vijfjarige KWPN-gefokte Jovian (v. Apache) wordt ook verwacht. Verder stelt Jan Greve de bij het KWPN in het verrichtingsonderzoek naar huis gestuurde Wedgwood (v. Wild Child) voor en komt Eugène Reesink met de ook bij het KWPN bedankte Fonq (v. Fürst Fohlenhof).