Megascore van 9,78 voor Chezarro in sporttest

De vijfjarige Casall-zoon Chezarro (mv. Conteur) behaalde vandaag een absolute recordscore in de sporttest in Münster-Handorf. Met een cijferlijst met twee 10-en, een 9,8, een 9,7 en een 9,5 kwam hij uit op de megascore van 9,78. For Friendship VDL (v. For Pleasure) scoorde ook goed met een 8,68 gemiddeld.