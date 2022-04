Minitest Münster: Escamillo-kwintet en nog een paar Helgstrand-hengsten

Na de 'minitesten' voor drie- en vierjarige hengsten in Warendorf, Vechta en Verden, is het nu de beurt aan Münster-Handorf. Op het Westfaalse paardencentrum werden vandaag 21 springhengsten en 25 dressuurhengsten onder de eigen ruiter beoordeeld, morgen neemt de gastruiter plaats in het zadel.

Wat de dressuur betreft is Münster-Handorf het kijken waard. Zo krijgen fokkers de kans om daar vijf Escamillo’s onder het zadel te zien. Daaronder ook de Nederlandse inzending Escamilla Bravo (mv. Samba Hit) van De IJzeren Man en de veelbesproken (doping)hengst Escaneno (Escamillo x Veneno). Van Escamillo, die vorig jaar uit zijn eerste jaargang een heel flink aantal zonen goedgekeurd kreeg, kan in ieder geval gezegd worden dat zijn zonen zich onder het zadel kunnen laten zien. Eerder in Vechta liepen er al vier Escamillo’s mee, nu in Münster vijf en ook bij het KWPN is er een aan de test begonnen.

Op de eerste dag vielen een aantal Helgstrand-hengsten op. Het gaat om de Westfaalse reservekampioen Vogue (Vitalis x Fidertanz) en de in Westfalen goedgekeurde Geronimo G (Glamourdale x Escolar). Verder stuurde Helgstrand ook nog Elastic (v. Escolar), Joshua (v. Jovian) en Kleppenhus Vital (v. Vitalis).

Morgen begint de slotdag van de minitest met de ronde van de gastruiter op de springhengsten (8.00) gevolgd door de dressuurhengsten (12.30 uur).

