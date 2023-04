Minitest Münster-Handorf: kampioen V-Power niet naar topscore

De Westfaalse kampioen V-Power (Viva Gold x Fidertanz) betoverde vorig jaar iedereen op de hengstenkeuring in Münster-Handorf. Vandaag verscheen de voor 1,2 miljoen aan Helgstrand afgeslagen bruine in de minitest in Münster-Handorf en daar bleef van de betovering iets minder over. Met een 8,14 gemiddeld werd hij niet de topper. Dat waren de op een thuiskeuring goedgekeurde Franchorchamps (v. Fusionist) en de voor 326.000 euro geveilde Westfaalse premiehengst Excalibur (v. Escamillo), die respectievelijk een 8,44 en een 8,4 gemiddeld scoorden.

Alle ogen waren vandaag natuurlijk gericht op V-Power, de hengst die het hele publiek betoverde op de Westfaalse keuring. Ook op de Schockemöhle-hengstenshows maakte de bruine een sterke indruk onder het zadel. Op de video-opnamen althans, waar de hengst alleen vanaf de zijkant te zien was en waar niet te zien was dat hij behoorlijk maait (vooral rechtsvoor).

Overall was het optreden in Münster-Handorf nog niet zo overtuigend en de jury kwam met goede wil op een 8,14 gemiddeld. De jury roemde vooral de galop (8,8, “altijd in drietakt, altijd bergop, met afdruk en ruimte”). De stap (“kan meer losgelaten, wel goede viertakt”) en de draf (“veel schoudervrijheid, duidelijk in takt, maar we zien nog wel een wat maaiende beweging”) werden met een 7,5 en een 8,2 beoordeeld, voor de rittigkeit en de werklust was er respectievelijk een 8 en een 8,4.

Wat in zijn verdediging opgemerkt moet worden is dat de driejarige hengst al behoorlijk wat show-optredens heeft gehad (aankomend weekend ook nog eentje bij Helgstrand Germany) en waarschijnlijk een vol dekboek, waardoor hij wellicht vermoeid was.

Franchorchamps en Excalibur

De hoogste score was in Münster-Handorf bij de driejarigen voor de op een thuiskeuring voor het Westfaalse stamboek goedgekeurde Franchorchamps (Fusionist x Sir Donnerhall I) van het Landgestüt Warendorf. De hengst kreeg een 7 voor de stap, een 8,4 voor de draf, een 8,8 voor de galop en 9’s voor de rittigkeit en de werklust.

Francorchamps overtuigde vooral met zijn instelling, de Westfaalse tweede reservekampioen Excalibur (Escamillo x Don Nobless), die op naam staat van Martin Determann, nog iets meer met zijn gangen. Hij kreeg een 8 voor de stap en verder allemaal 8,5-en.

De ook op de Westfaalse keuring geprimeerde Global Dancer (Global Player x Clintino), eveneens een NRW-staatshengst, kwam op een 8,26 gemiddeld.

Nederlandse inzendingen

Met een 8,11 gemiddeld deed de in Mecklenburg goedgekeurde Escamaro (Escamillo x Samba Hit II) van Hengstenhouderij De IJzeren Man goede zaken. Hij kreeg een 6,6 voor de stap, een 8,2 voor de draf, een 8,8 voor de galop, een 8,4 voor de rittigkeit en een 8,7 voor de werklust.

Zijn stalcollega Sir Hamilton (v. Sir Heinrich), die door De IJzeren Man voor 32.000 euro op de Westfaalse keuring werd aangeschaft, kwam gemiddeld op een 7,46.

Voor de in Nederland door L. van Zandwijk gefokte Fortunio (v. For Romance II), nog een op de Westfaalse keuring geprimeerde staatshengst van het NRW Landgestüt, was er gemiddeld een 8,01.

Uitslag

Bron: Horses.nl