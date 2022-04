Nederlandse Baltic Joy topper in minitest Münster

De door J.H. Nijhuis gefokte Baltic Joy (Baltic VDL x Tenerife VDL), die op de Westfaalse keuring 2021 werd goedgekeurd en voor 54.000 euro geveild, kwam met de hoogste punten uit de tweedaagse test voor springhengsten in Münster-Handorf. Gemiddeld kwam de driejarige hengst op een 8,57.

De springaanleg van de driejarigen wordt alleen middels vrijspringen getest in de tweedaagse testen, de vierjarigen springen ook onder het zadel. Daarmee geeft de zadeltest voor springhengsten dus vooral een indruk van hoe de hengsten zich laten rijden, veel meer is er niet uit af te leiden.

Drie niet beoordeeld

In Münster-Handorf verschenen 21 springhengsten voor de jury. Drie daarvan werden niet beoordeeld. Cat.nr 37 (v. Manchester van ’t Paradijs) werd door de eigenaar teruggetrokken. De door Lukas Enting gefokte cat.nr 34 Emeron (v. Emerald van ’t Ruytershof), die vorig jaar voor 70.000 euro werd aangekocht door Ludger Beerbaum op de Westfaalse keuring, werd door de jury uit de baan gestuurd en dat gold ook voor de vierjarige cat.nr 48 Dimanche vh Reukenis Z (v. Diamant de Semilly).

Opvallend was dat de jury niet alleen omhoog, maar ook omlaag (met 4-en, 5-en en 6-en) durfde te punten, dat gebeurt niet iedere dag in Duitsland.

Baltic Joy topper

De driejarige hengst Baltic Joy (Baltic x Tenerife VDL x Drossan) van Joachim en Ursula Rosendahl scoorde de hoogste punten. Het fokproduct van J.H. Nijhuis uit Mander kwam gemiddeld op een 8,57. Hij kreeg een 7,8 voor de stap, 7,2 voor de draf, een 8,8 voor de galop, een 8,8 voor de aanleg als springpaard, een 8,4 voor de rittigkeit en een 9 voor de instelling.

Dik over de 8 gingen ook de driejarige in Mecklenburg goedgekeurde Kilkenny (v. Karajan, 8,31 gem.), de eveneens in Mecklenburg goedgekeurde cat.nr 28 (v. Armison, 8,19), door Gerard Oosterik gefokte Westfaalse premiehengst Gigabyte (v. Golddigger, 8,13 gem.) en de volle broer van United Touch S, Untouched Son JPS (v. Untouched S).

Vierjarigen: Westfaalse reservekampioen bovenaan

Bij de vierjarigen, die dus wel onder het zadel sprongen, kreeg de reservekampioen van de Westfaalse keuring 2020 de hoogste punten. Deze Cortez FZ (Cornet Obolensky x Canturano I) kreeg een 7 voor de stap, een 7,7 voor de draf, een 8,4 voor de galop, een 9 voor de aanleg als springpaard, een 8,2 voor de rittigkeit en een 9 voor de instelling. Daarmee kwam hij gemiddeld op een 8,48.

Een 8,36 gemiddeld was er voor de in Nederland door J. Rendering gefokte Nanthago R-E (Comthago VDL x Nekton) en een 8,35 voor Calle Blomquist (Catoki x Lucio Silla xx).

Bron: Horses.nl