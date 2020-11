Nederlandse hengsten bovenaan in Duitse test

Oranje boven vandaag bij het eindexamen van de 50-dagentest in Neustadt-Dosse. De door familie Van Straaten gefokte vijfjarige Kathou S (v. Chaman) kwam gemiddeld uit op 9,18 en twee hengsten van de VDL Stud zaten ook in de top: de vierjarige Kanbalou (v. Kannan) scoorde gemiddeld een 9,01, de driejarige Blue Diamond (v. Balou du Rouet) gemiddeld een 9. De derde VDL-hengst, de driejarige Cornet's Pleasure VDL (v. Cornet Obolensky) , scoorde gemiddeld een 8,33.

Het loopt lekker deze herfst in Duitsland voor de VDL Stud: op de Brandenburger keuring werd afgelopen weekend een Nimmerdor geprimeerd en vervolgens de duurste springhengst in de veiling. Mecklenburg keurde op een thuiskeuring een Harley VDL x Chin Chin en vandaag werd For Treasure VDL op de Oldenburger hengstenkeuring uitgeroepen tot Hauptprämiensieger 2020.

Toppers in test

Daar komen nog toppers in de 50-dagentest in Neustadt-Dosse bij. De DSP-goedgekeurde Kanbalou (Kannan x Baloubet du Rouet) kwam gemiddeld uit op een 9,01. Hij scoorde een 9,5 voor het vermogen en verder bijna uitsluitend 9’s. Alleen de stap (8), draf (7,5) en het rittigkeitscijfer van de gastruiter (8,75) kwamen onder de 9 uit.

De driejarige Franse hengst Blue Diamond (Balou du Rouet x Diamant de Semilly) was de hoogst scorende driejarige in de test. Hij kwam gemiddeld uit op een 9. Hij kreeg vier keer een 9,5 (voor vermogen, techniek, totaalindruk als springpaard en rittigkeit) en nog drie 9’s voor de karakteronderdelen (karakter, interieur en werklust).

Cornet’s Pleasure (Cornet Obolensky x For Pleasure) scoorde gemiddeld een 8,33.

Kathou S

De door familie Van Straaten gefokte vijfjarige Kathou S (Chaman x Toulon) ging nog over de 9,01 van Kanbalou. Hij kwam uit op een 9,18 met vier keer een 9,5 (rittigkeit, vermogen, techniek en totaalindruk als springpaard), vier 9’s (karakter, interieur, werklust en van de gastruiter). Verder waren er ook nog mooie cijfers voor de gangen: 8 voor de stap, 8 voor de draf en 8,5 voor de galop.

Hoogste punten voor zesjarige Quiwi Capitol

De zesjarige Quiwi Capitol (Quiwi Dream x Cero I) was de oudste hengst in de test en scoorde het hoogst van allemaal. Hij kwam uit op een 9,3 gemiddeld met twee 10’en (voor vermogen en van de gastruiter), vijf keer een 9,5 (voor karakter, interieur, werklust, techniek en totaalindruk als springpaard), een 9 voor de rittigkeit (van de jury), een 6 voor de stap, een 7 voor de draf en een 8,5 voor de galop.

Nog zes hengsten gingen over de 8,5 gemiddeld in Neustadt-Dosse.

Bron: Horses.nl