‘Nederlandse’ hengsten Koning DG, L. Primo DG en Latino naar fraaie scores in sporttest USA

Drie 'Nederlandse' dressuurhengsten liepen naar fraaie scores in de Amerikaanse driedaagse sporttest (naar idee van de Duitse sporttest) op de Pollyrich Farms in Californië. Koning DG (Bordeaux x Jazz) van fokker Willy Arts kwam op een 8,35 gemiddeld, de door Stal Hexagon gefokte NRPS-verrichtingstopper Latino (ex. Hexagon's Gorgeous Latino v. Toto jr x Rubiquil) kwam op een 8,25 gemiddeld en de eveneens door Arts gefokte L. Primo (Bordeaux x Contango) op een 8,2.