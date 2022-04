Nederlandse hengstenhouders trekken massaal naar Duitse ‘minitest’

In Duitsland loopt dit jaar een pilot met tweedaagse 'miniverrichtingstest' voor drie- en vierjarige hengsten. Deze week zijn er drie van zulke testen: in Warendorf, Vechta en Verden. Een boel Nederlandse hengstenhouders maken daar gebruik van.

In Warendorf, waar de test gisteren begon, loopt de vierjarige VSN-kampioen Dutch Dream (v. Dream Boy) mee.

In Vechta (test begint vandaag) komt Team Nijhof met Florida TN (v. For Dance) en Floyd TN (v. Fürstenball), Jurgen van der Meijden met de NRPS-verrichtingskampioen This is Naqueen (v. Trafalgar), Helgstrand en Stal 104 met de KWPN-premiehengst Opoque (v. All at Once), de VDL Stud en Paul Schockemöhle met Expectation PS (v. Escamillo), Stal Brinkman en Rom Vermunt met de KWPN-premiehengst Omar Sharif (v. Escamillo), Jan Pieter Dalsem met Ohio (v. Kaiman), Rom Vermunt met de bij het KWPN afgewezen Of Ice and Fire (v. Romanov), Reesink Horses met de bij het KWPN afgewezen Oberyn Red Vyper ZL (v. Romanov), Gertjan van Olst met de KWPN aangewezen Secret Lover (v. Secret) en Stal 104 met de KWPN aangewezen Obsession Taonga (v. Vitalis) en One-Two-Three (Vitalis III v. Vivaldi).

De verrichtingstesten zijn live te volgen op ClipMyHorse.tv

In Verden komen geen Nederlandse hengsten.

Startlijst en catalogus Warendorf

Startlijst en catalogus Vechta

Startlijst en catalogus Verden

Bron: Horses.nl