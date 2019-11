Nederlandse Karat du Plessis topper 50-dagentest

De door Jan van Kooten en Reinie Tewis gefokte Karat du Plessis (Paddock du Plessis x Corofino) heeft in Adelheidsdorf de hoogste punten gescoord in de 50-dagentest. De hengst die op de Westfaalse keuring voor 42.000 euro in handen kwam van Landgestüt Redefin scoorde gemiddeld bijna een 9 gemiddeld (8,96). Nog meer Hollanders deden het goed: de door J. Otten gefokte Doctor Blue (Durango VDL x Veron) kwam uit op een 8,8 gemiddeld.

De in Mecklenburger staatsdienst zijnde Karat du Plessis is nu voor het leven goedgekeurd. Eerder liep hij ook al een goede 14-dagentest (8,89 springgemiddelde) en nu dus een voortreffelijke 50-dagentest. Hij kreeg onder andere 9’s voor de karakteronderdelen, het vermogen en de manieren. Een tweede Hollander in Duitse staatsdienst deed het ook goed. De door Mathieu Beckmann naar Westfalen gehaalde Doctor Blue kwam gemiddeld uit op een 8,8. Hij staat ter dekking bij Landgestüt Warendorf.

Tebbel scoort weer

René Tebbel, die met zijn hengsten zowel in de sport als op keuringen en verrichtingstesten dit seizoen extreem scoort, had er ook weer een topper bij. Dia Corrado (Don Diarado x Corrado II) liep gemiddeld naar een 8,83.

10 voor vermogen van een Chacco-Blue

Paul Schockemöhle had een hengst in de test die een 10 scoorde. Een nog naamloze en niet-goedgekeurde Chacco Blue uit de merrie Pagarina (v. Larino), nauw verwant aan de 1,60m paarden Balguero (v. Balou du Rouet), Cannavaro (v. Berlin), Bobby Brown (v. Balou du Rouet), Capilot (v. Berlin) en Chapilot (v. Chacco-Blue), heeft er volgens de jury genoeg in. Hij kreeg een 10 voor het vermogen en kwam totaal uit op een 8,7. Nog vier paarden scoorden boven de 8,5 gemiddeld: Calido’s Son (v. Calido), ook van Schockemöhle, scoorde een 8,7 gemiddeld, de Holsteins goedgekeurde Cornetaro (v. Cornet Obolensky) een 8,69, D’Oriola (D’Inzeo x Embassy II) met een 8,58 en een derde Schockemöhle-hengst: NN v. Cornet du Lys x Centadel met precies een 8,5.

Twee hengsten gezakt

Van de 28 hengsten die begonnen aan de test, maakten 25 hem af. 23 daarvan haalden de minimumscore van 7,8 gemiddeld. De twee hengsten die zakten zijn Stolypso (v. Stolzenberg) en een naamloze Embassy II-zoon

Uitslag

Catalogus

Bron: Horses.nl