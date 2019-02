Premiehengsten De Angelo, Sansibar en Diamond First hebben het moeilijk

De eerste sporttest in Münster-Handorf liep niet over van de kwaliteit bij de dressuurhengsten en ook in Verden hadden een aantal goedgekeurde (en zelfs geprimeerde) henngsten het lastig met de opgaven. Van de 14 vierjarigen slaagden er 12 en daarvan vier met de hakken over de sloot. Dat waren onder andere de Oldenburger reservekampioen De Angelo (v. Don Schufro) en de nummer 3 Sansibar AK (v. Sandro Hit). Bij de vijfjarigen slaagden zeven van de acht hengsten. De hoogste scores waren voor Dancier Gold (v. Dancier) bij de vierjarigen (8,73) en voormalig Bundeskampioen Finest Selection OLD (v. Follow Me) bij de vijfjarigen (8,48).

In het voorgaande jaar had de FN-jury (niet gebonden aan een stamboek) er geen moeite mee om keurings- en veilingstoppers eerlijk te beoordelen op het getoonde, maar dit jaar lijkt het er op dat er een aantal hengsten over de grens wordt geduwd. De grens van slagen ligt nu in de Duitse sporttesten op een 7,5 en bij de vierjarigen viel op dat maar liefst vier hengsten zich wel heel dicht aan de goede kant van die grens begaven.

Nummers 2 en 3 van Oldenburg

De nummers 2 en 3 van de Oldenburger keuring 2017, De Angelo (Don Schufro x Stedinger) en Sansibar AK (Sandro Hit x Fürst Heinrich) slaagden respectievelijk met een 7,55 en een 7,56. Deze twee hengsten, die veel moeite hadden met de gevraagde opgaven, hadden zomaar eens kunnen zakken als er een andere eigenaar (Paul Schockemöhle respectievelijk Lone Boegh Henriksen) en een andere geschiedenis (geslaagd voor Deense 14-dagentest met respectievelijk een 8 en een 8,25 voor de dressuuronderdelen) op het papier had gestaan. Net over de 7,5 kwamen ook Mykonos (Millennium x Desperados) met een 7,56 en iets meer speelruimte was er voor El Salvador (Escolar x Sandreo) met een 7,69.

Een derde Oldenburger premiehengst (van in totaal zeven geprimeerde hengsten op de keuring 2017) kwam niet aan de goede kant van de streep uit. Diamond First (Diamond Hit x Fürst Heinrich) zakte met een 7,31. Een andere vierjarige zakten: de in Hannover goedgekeurde St Patrick (opnieuw een zoon van Sezuan, in Münster Handorf en vorig jaar zakten ook verschillende Sezuans) met een 7,36.

Dancier Gold beste met 8,73

Gestüt Sprehes Dancier Gold (Dancier x Weltmeyer) was bij de vierjarigen de topper met een 8,73 gemiddeld. Hij kreeg een 8,5 voor de stap, een 9,3 voor de draf, een 8,3 voor de galop, een 8,7 voor de rittigkeit en een 9 voor de totaalindruk. De op één na beste hengst kwam uit op een 8,24, dat was La Vie (Livaldon x Scolari) van Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen.



Voormalig Bundeskampioen Finest Selection OLD bovenaan bij vijfjarigen

Bij de vijfjarigen was voormalig Bundeskampioen (de veelbesproken zege van veeldekker Secret) Finest Selection OLD (Follow Me x Lauries Crusador xx) de beste met een 8,48. Hij kreeg een 8,5 voor de stap, een 8,3 voor de draf, een 8,6 voor de galop, een 8,5 voor de rittigkeit en een 8,5 voor de totaalindruk. Het dichtst daarbij in de buurt kwam Damon Gold (Damon Hill x Fürst Romancier uit de stam van Weihegold) met een 8,39 gemiddeld. Een hengst zakte bij de vijfjarigen: Vivarant (Vivaldi x Samarant) met een 7,02.

Uitslagen

Catalogus

Bron: Horses.nl