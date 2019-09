Quibery-zoon Quabrie slaagt met 9,7 gemiddeld

9's voor galop en rittigkeit (jury en testruiter), 9,5 voor de karakteronderdelen (interieur, karakter en werkwilligheid) en een 10 voor de aanleg als springpaard (vrijspringen). Met die toppunten kwam de vorig jaar in Holstein goedgekeurde Quabrie (Quibery x Colman) tot een indrukwekkende 9,7 gemiddeld voor de springonderdelen in zijn 14-dagentest in Neustadt-Dosse. De hoogste dressuurpunten waren voor de vorig jaar op twee voorkeuringen (Oldenburg en Westfalen) niet doorverwezen Dimero (Dimaggio x Fürst Heinrich).

Alle 16 hengsten in de test slaagden in Neustadt-Dosse. Drie springhengsten deden dat met een gemiddelde boven de 9. Naast de reeds genoemde Quabrie waren dat de DSP-goedgekeurde Monte Kahlo (Monte Bellini x Le Cou Cou) met precies een 9 gemiddeld en de in Holstein goedgekeurde Crime is Colin (Cornet Obolensky x Acobat II) met een 9,05. Bij de dressuurhengsten was er één gemiddelde boven de 8,5: Dimero scoorde met een 9 voor de karakteronderdelen, de draf en de rittigkeit (van de jury), een 9,25 van de testruiter en een 8,5 voor stap en galop gemiddeld 8,79.

Uitslag

Catalogus

Quabrie

Bron: Horses.nl