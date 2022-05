Red Viper van Reesink topper in Warendorfse minitest, Westfaalse kampioen niet (na) te rijden

De Borculose veilingtopper (56.000 euro) Red Viper (ex. Oberyn Red Viper v. Romanov x Sir Sinclair) van Reesink Horses behaalde vandaag in Warendorf de topscore in de tweedaagse test. Met een 8,8 gemiddeld kwam de hengst, die bij het KWPN in de tweede bezichtiging bleef staan, uit de test. En daarmee ging hij een boel grote namen voorbij, waaronder de Westfaalse kampioen Extragold (v. Escolar), diens test beëindigd werd toen hij staakte onder gastamazone Jana Freund.

Voor de laatste ‘minitest’ van dit voorjaar waren een boel grote namen aangemeld. Een aantal daarvan werd niet gepresenteerd. Zo was Glock’s Energy (v. Escamillo) afwezig, net zoals de Mecklenburger premiehengst Veto (v. Vitalis) en de Oldenburger premiehengst Value (v. Valverde) van Helgstrand Dressage. In totaal bleven zes driejarigen en vijf vierjarigen afwezig.

Red Viper

De inmiddels in Oldenburg goedgekeurde Red Viper ontpopte zich tot de topper. In de presentatie onder eigen ruiter Bart Veeze viel hij al op en onder gastamazone Jana Freund deed hij ook precies wat zij van hem vroeg (met iets meer lengte en rust lopen).

De door Coen Kerbert gefokte driejarige hengst liep zich super zien en kreeg een 8,8 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 9 voor de galop, een 8,8 voor de rittigkeit en een 9 voor de instelling en werkwilligheid. Met een gemiddelde van 8,8 scoorde de vos de hoogste punten.

St. Emilion en Quelle Couleur

De veilingtopper van de Oldenburger keuring, tweede reservekampioen St. Emilion (v. Suarez), kwam op het op een na hoogste gemiddelde met een 8,62. De hengst die vorig jaar voor 530.000 euro door familie Wahler werd aangeschaft, was wat hectisch in de presentaties. Hij kreeg een 8,6 voor de stap, een 8,8 voor de draf, een 8,6 voor de galop, een 8,5 voor de rittigkeit en een 8,7 voor de instelling.

De opvallend gekleurde (valk) Quelle Couleur (v. Quaside MD) van Helgstrand kwam op een 8,3 gemiddeld.

Westfaalse kampioen Extragold staakt

Nog vier premiehengsten van de Duitse keuringen van afgelopen najaar verschenen in de baan. De Westfaalse kampioen Extragold (Escolar x Apache x Weihegold) van familie Hinnemann kon onder het zadel nog niet waarmaken wat hij aan de hand liet zien.

De wat beknopte hengst liep gisteren een nette verrichting met zijn eigen ruiter Martin Pfeiffer, maar onder Jana Freund werd het niks. De hengst was direct geïrriteerd en staakte op niet mis te verstane wijze de dienst na een paar rondes. Om ongelukken te voorkomen stopte de jury de beoordeling.

Andere premiehengsten

De in Hannover geprimeerde Emperador BC (Escolar x Sir Donnerhall I, geveild voor 180.000 euro) maakte net zoals op de keuring een sterke indruk en kwam op een 8,22 gemiddeld. Hetzelfde eindcijfer was er voor de Warendorfer hengst Diamantenglanz (v. Diamond First).

De eveneens in Hannover geprimeerde Faszination de Malleret (v. Fürst Belissaro, 210.000 euro) kwam op een 7,94. De in Oldenburg geprimeerde en voor 304.500 euro geveilde Secret Star (v. Secret) bleef ook onder de 8 gemiddeld.

Uitslagen volgen

Bron: Horses.nl