San to Alati en Va’Pensiero toppers in sporttest met vette 9’s

De vierjarige San to Alati (Secret x Belissimo M) en de vijfjarige multikampioen Va'Pensiero (Vitalis x Fürstenball) zijn als toppers uit de sporttest voor dressuurhengsten in Münster-Handorf gekomen. Beide hengsten slaagden met dikke 9's gemiddeld. Verder 'stikte' het van de Nederlandse inzendingen in deze eerste sporttest van 2022, lees hieronder hoe ze het er vanaf brachten.

De vierjarige San to Alati werd op de Brandenburger keuring in 2020 goedgekeurd en kwam daar voor 75.000 euro in handen van familie Hinnemann. De vos liep vorig jaar al een goede 14-dagentest in Adelheidsdorf (8,5) gemiddeld en in de sporttest ging er nog een schepje bovenop. Op een 9,12 kwam de Secret-zoon uit met een 8,8 voor de stap, een 8,6 voor de draf, een 9,2 voor de galop, een 9,5 voor de rittigkeit en datzelfde cijfer voor de aanleg.

‘Influencer-hengst’ Skyline to B naar 8,41

Skyline to B (St Schufro x Ampere) is onder Instagrammers al een bekendheid: hij is namelijk van de Zweedse influencer Carl Hedin. Die heeft hem voor dit seizoen verhuurd aan Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen waar de zwarte ook de aandacht heeft getrokken van de niet op insta actieve fokkers. De hengst was niet de makkelijkste in de test, maar aan aanleg is er geen gebrek. Hij kwam op een 8,41 gemiddeld (de tweede score), met onder andere een 9 voor de galop.

Het noemen waard is ook de score van de Trakehner Olymp (Helium x Imperio), die met een 8,13 vet scoorde voor een Trakehner in een verrichtingstest.

Pech voor Dutch Dream, twee andere hengsten ook naar huis

De Nederlandse inzending Dutch Dream (Dream Boy x Fürst Romancier) had te kampen met vette pech (lees hier meer) en moest onverrichter zake (en beschadigd) weer naar huis. Dat gold ook voor de BWP-kampioen Sunny Boy van de Kempenhoeve (v. Don Deluxe) en Superviser (v. Sensation).

Va’Pensiero topper bij vijfjarigen

Bij de vijf (en zes)jarigen was multikampioen Va’Pensiero de topper. De voormalig Bundeskampioen (2020) en meervoudig testtopper sloot nog een test af met superpunten. De vijfjarige hengst kreeg een 9,5 voor de stap, een 9 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 10 voor de rittigkeit en een 9,6 voor de aanleg als dressuurpaard.

Runner-up werd Shynedo (Sir Heinrich x Don Bedo I) die eerder zijn 14-dagentest afsloot met een 8,33 voor de dressuuronderdelen en vorig jaar naar een 7,9 liep in de sporttest. In zijn tweede sporttest was er een 8,45.

Nederlandse inzendingen: Frankie Lee, Matisse GG, Monte JT, Magic Boy en Kavalli

Bij de vijfjarigen deed een flink aantal Nederlandse inzendingen mee. Frankie Lee (Franziskus x Spörcken) van Reesink Horses liep naar de hoogste punten: een 8,29 gemiddeld. Voor Matisse GG (Morricone x Blue Hors Don Schufro) van fokster Muriel Blackstone-Rosie was er een 7,83 gemiddeld. Monte JT (Totilas x Metall) van Jaap Tinssen scoorde gemiddeld een 6,83.

De twee andere Nederlandse hengsten werden allebei teruggetrokken. De BWP-goedgekeurde Magic Boy (Fürstenball x Damsey FRH) van de IJzeren Man werd teruggetrokken en datzelfde gold voor de volle broer van Kaiser Milton, Kavalli (Millennium x Van Deyk) van Reesink Horses.

Bron: Horses.nl