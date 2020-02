Sporttest: 9,05 voor zonen van Cornet en For Pleasure

For Pleasure (v. Furioso II) en Cornet Obolensky (v. Clinton) zijn de nummers 2 en 3 van de HorseTelex Wereldranking en de twee topleveranciers van internationale sportpaarden zorgen nog steeds voor talentvolle jonge aanwas. In de sporttest in Münster-Handorf waren de hoogste scores voor zonen van de twee tophengsten. De vijfjarigen Can Tici als Forino scoorden gemiddeld een 9,05.

Beide hengsten komen van de Holsteiner keuring 2017 en beide hengsten presteerden eerder ook al goed in andere testen. Can Tici werd op de Holsteiner keuring 2017 geprimeerd en liep een jaar later naar een 8,95 gemiddeld voor de springonderdelen in zijn 14-dagentest. Vorig jaar scoorde hij een 8,75 in de sporttest. Forino doet daar niet veel voor onder: hij behaalde in een 14-dagentest een 8,53 gemiddeld voor de springonderdelen en scoorde vorig jaar in de sporttest een 8,35 gemiddeld. Nu ging er bij beide hengsten nog een schepje bovenop en beiden kwamen uit op een 9,05 gemiddeld.

Drie boven de 8,5 gemiddeld

Drie hengsten scoorden boven de 8,5 gemiddeld. Heel dicht bij de 9 zat Toulago (Toulon x Contender) met een 8,97 gemiddeld. Een 8,71 gemiddeld was er voor Cashmere (Cristallo x Contender) en een 8,62 gemiddeld voor de Holsteiner kampioen Sandro junior (Sandro Boy x Singulord Joter).

Can Tici



Bron: Horses.nl