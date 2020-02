Sporttest: Goldberg-zoon Gaitano wint, dikke 8 voor Fontaine TN

De eerste Duitse sporttest van dit jaar voor vijfjarige dressuurhengsten is gewonnen door een zoon van de KWPN'er Goldberg. Deze Gaitano (mv. Rohdiamant), die vorig jaar ook al twee keer hoog scoorde in testen (8,38 14-dagentest/ 8,61 sporttest) kwam gemiddeld uit op een 8,32 gemiddeld in Münster-Handorf. De op één na hoogste score was voor de in Zweden goedgekeurde KWPN'er Kane (v. Dream Boy) met een 8,25. Team Nijhof-hengst Fontaine TN (v. Finest) behaalde een 8,12.

De door familie Burgers gefokte Kane (Dream Boy x Krack C) bleef bij het KWPN staan in de tweede bezichtiging en bij de herkansing onder het zadel, maar doet het ondertussen behoorlijk onder het zadel. Vorig jaar werd hij goedgekeurd bij het SWB en eind vorig jaar won hij de Zweedse Breeders Trophy. In de sporttest in Duitsland kreeg hij onder andere een 9 voor de draf.

Fontaine TN

Fontaine TN (Finest x Samarant) kwam uit op een 8,12 gemiddeld en behoorde daarmee tot één van vijf hengsten die gemiddeld een 8 of hoger scoorden. Een 8,12 gemiddeld was er ook voor Zac Efron MT (v. Blue Hors Zack). In totaal liepen 17 5-jarige dressuurhengsten de sporttest in Münster-Handorf, daarvan hebben er twee geen score. Bij 700.000 euro hengst werd de test door de jury beëindigd en de eigenaren van Trakehner Hulapalu (v. Fairmont Hill) trokken hem zelf terug.

Uitslag

Catalogus

Bron: Horses.nl