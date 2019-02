Sporttest Verden: alle springhengsten geslaagd

Net zoals bij de sporttest voor springhengsten in Münster-Handorf, slaagden alle vier- en vijfjarige sprinhengsten voor de sporttest in Verden. Elf vierjarigen en negen vijfjarigen namen deel, het laagste vergeven cijfer was een 7,67. Topper bij de vierjarigen was de Holsteiner hengst United Way (v. Uriko) met een 8,89. Bij de vijfjarigen was ook een Holsteiner de topper: Castle Creek (v. Casall) kwam uit op een 9,19 gemiddeld.

Van de negen vijfjarigen scoorden er slechts twee onder de 8, de rest deed het gemiddeld goed of beter. Castle Creek (Casall x Carthago) behaalde de hoogste dagscore met een 9,19 (8,8 galop, 10 voor het vermogen, 8,6 voor de manieren, 9,3 voor de rittigkeit een een 9,2 voor de totaalindruk). Castle Creek werd als driejarige goedgekeurd in Holstein en kwam na de keuring in handen van het Holsteiner Verband. In de Duitse verrichtingstesten wordt hij met het jaar beter (zoals Casalls wel vaak wat later tot wasdom komen): zijn de 14-dagentest haalde de hengst in 2017 met de hakken over de sloot (7,53), in de sporttest als vierjarige kwam hij uit op een 8,56 en nu als vijfjarige zit er dus weer een punt bij.

Ook over de 8,5 gemiddeld gingen de door Pierre Vanderlinden in België gefokte Armison (Armitage x Cicero Z van Paemel) met een 8,73 en Chapeau Ciaco (Clintas x Ciacomini) met een 8,54.

De door Joop Aaldering en Kyra Swelheim gefokte Uriko (v. Untouched) levert de topper bij de vierjarigen met de Holsteins goedgekeurde United Way (mv. Concerto II). Deze vierjarige liep vorig jaar al een goede 14-dagentest (Neustadt-Dosse) met een 8,65 voor de springonderdelen en deed er nu nog een schepje bovenop. Met een 8,6 voor de galop, een 9,3 voor het vermogen, een 8,6 voor de manieren, een 8,8 voor de rittigkeit en een 9 voor de totaalindruk kwam hij uit op een 8,89.

De door de gebroeders Lohuis uit Nijverdal gefokte Vagabond (Vagabond de la Pomme x Indoctro) van Gerd Sosath maakte ook een goede indruk in Verden. De hengst die vorig jaar voor zijn 14-dagentest slaagde met een 8,48 voor de springonderdelen, behaalde nu een 8,69 gemiddeld. Nog net iets hoger scoorde Crack (Cornet Obolensky x Candillo) met een 8,72. Boven de 8,5 kwamen ook Cashmere (v. Cristallo, 8,65) en Cornet de Semilly (v. Cornet Obolensky, 8,62) uit). De door Jan van Kooten en Reinie Tewis gefokte Karat du Plessis (Padock du Plessis x Corofino) slaagde ook met een 7,83.

Bron: Horses.nl