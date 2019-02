Sporttest Verden live te volgen

Vandaag staat alweer de derde Duitse sporttest voor vier- en vijfjarige hengsten van dit jaar op het programma. Na twee sporttesten in Münster-Handorf (dressuur en springen) treden vandaag en morgen zowel spring- als dressuurhengsten aan in Verden. De zeer informatieve sporttest (niet alleen voor fokkers, maar ook voor ruiters aangezien het een soort clinic jonge paarden rijden is) is live te volgen via ClipMyHorse.tv.