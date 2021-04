Twee Gelderse hengsten aangeleverd voor het verrichtingsonderzoek

De aanlevering van de vierjarige Gelderse hengsten en de presentatie van de reeds goedgekeurde hengsten vond vandaag plaats in Ermelo. Twee hengsten hebben hun intrek genomen op het KWPN-centrum.

Vorige week werd de driejarige Gelderse hengst Newman (v. Elton) aangeleverd voor het verrichtingsonderzoek. “Newman werd vandaag voor het eerst door de hengstenkeuringscommissie beoordeeld. De hengst werd voorgereden door Roel Harke en hij werd beoordeeld op zijn basisgangen. Newman heeft ook gesprongen waarbij zijn goede instelling extra op viel”, vertelt Wim Versteeg.

Verrichtingsonderzoek

Daarna werden er twee vierjarige Gelderse hengsten aangeleverd, McKenzy JHL (v. Alexandro P) en Matiz (v. Eebert). “Beide hengsten zijn vorig jaar aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Als eerste werd McKenzy aangeleverd, hij werd aangeboden voor een test onder het zadel. De hengst werd voorgereden door zijn eigen amazone en hij heeft ook onder het zadel gesprongen. Daarbij bleek dat de hengst fijn te rijden was, waarna hij een stal toegewezen kreeg in Ermelo. Matiz is aangeboden voor het aangespannen verrichtingsonderzoek. Ook hij werd na de presentatie in het tuig trainbaar bevonden. Beide hengsten zijn na afloop veterinair gekeurd wat geen problemen opleverde.”

Aangespannen presentatie

De middag werd afgesloten met een aangespannen presentatie van de drie Gelderse hengsten die afgelopen najaar zijn goedgekeurd. De hengsten Mexpression (Expression uit Colinda ster PROK van Koss, fokker H.A. Bruil uit Terborg), Mandienio WL (Glamourdale uit Widienie keur sport van Parcival, fokker K. Pestman en J.J. Pestman uit Winsum) en Markant BK (Wilson uit Wiezelma ster pref van Sirius, fokker L.W.M. Kollenburg uit Best) werden voorgesteld door hun eigen rijder.

Tweede verrichting

“Vorig jaar hebben alle drie de hengsten het verrichtingsonderzoek onder het zadel afgelegd. Na de goedkeuring onder het zadel dienen zij dit jaar twee keer voorgesteld te worden in de aangespannen richting. Alle drie de hengsten zijn in de Willem-Alexanderhal voorgesteld in zowel stap, draf als galop en om de wendbaarheid te testen hebben ze ook een aantal poortjes door middel van pionnen moeten rijden. De hengsten lieten een goede verrichting zien waardoor zij alle drie volgende week terug mogen komen voor de tweede verrichting. Als de weersomstandigheden goed zijn worden die buiten verreden,” aldus Wim Versteeg.

Livestream

Vanwege de Corona-maatregelen is deze aanlevering niet opengesteld voor publiek. De eindpresentatie op 14 mei zal via de livestream uitgezonden worden.

Bron: KWPN