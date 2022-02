Twee Nederlandse Kannans vallen op in Duitse test

Twee KWPN-gefokte Kannans ontpopten zich als toppers in de sporttest voor springhengsten in Münster-Handorf. De door J.C.M. Kessel uit Heeswijk-Dinther gefokte Madness (Kannan x Emerald, goedgekeurd in Westfalen en Holstein) scoorde een 8,81 gemiddeld bij de vijfjarigen. Bij de vierjarigen kwam Nikan’s Diamond (Kannan x Indoctro) op de op twee na hoogste score (8,52). Topper was hier de Z-geregistreerde Chetan Z (Cicero Z x Widjai x Ex Libris).