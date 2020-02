Van Uyterts Fürst Dior topper sporttest met 8,83

Voor het grote aantal (Nederlandse) fokkers die vorig jaar hun merrie dekten met Joop van Uyterts en familie Van Vliets Fürst Dior (Fürstenball x Sir Donnerhall I) is het jaar goed begonnen. In de sporttest in Münster-Handorf liep de hengst, die vorig jaar rond 250 merries kreeg, vandaag naar 8,83 punten, het hoogste gemiddelde. Hij kreeg onder andere een 9,2 voor de stap en een 9,1 voor de rittigkeit.

De op één na hoogste score bij de vierjarigen was voor Dodo Weihgand (Diamond Hit x Fürst Heinrich) van Isabell Werth en Madeleine Winter-Schulze. De Oldenburger reservekampioen van 2018, een kleinzoon van Weihegold OLD, liep naar een gemiddelde van 8,69. 8,52 gemiddeld was er voor Romantic Prinz (Rock Forever x Stedinger). Net onder de 8,5 gemiddeld zat Top Level (v. Top Gear) met een 8,44 gemiddeld.

Viva Gold, Hey Henkie en First Lewis

Viva Gold (v. Vivaldi), ook een kleinzoon van Weihegold), scoorde een 8,14 gemiddeld. De hengst die als veulen voor 140.000 euro in handen kwam van Jan Pieter Dalsem en vorig jaar werd verkocht aan Gestüt Westfalenhof, dekte vorig jaar ook een extreem aantal merries. De door familie Hekkert gefokte Hey Henkie (Hermes x Cabochon) kwam uit op een 7,55 gemiddeld en First Lewis (Ferguson x Wynton) scoorde een 7,43 gemiddeld.

Alle hengsten geslaagd

De minimumscore is vanaf dit jaar afgeschaft in Duitsland. Alle 18 hengsten die deelnamen aan de test zijn dus geslaagd.

