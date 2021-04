Vincent Maranello-zoon Zuperman topper sporttest: 8,9 gemiddeld

Met een 8,9 als gemiddelde (en een 10 voor de galop) werd de Oldenburger reservekampioen Zuperman (Vincent Maranello x Future Cup) vandaag de topper in de sporttest voor vierjarigen in Münster-Handorf. Slechts drie van twaalf hengsten kwamen gemiddeld boven de 8 uit, de Nederlandse inzending Mascotte STRH (Toto jr x moeder Governor v. Jazz) van Stephan Haarman en Sjaak van der Lei hoorde daar met een 7,98 net niet bij.

De Deens gefokte Zuperman van Hengstentation Hofrogge legde voor de tweede keer een goede test af. Vorig jaar slaagde hij al voor zijn 14-dagentest met een 8,8 gemiddeld en in de sporttest lag het gemiddelde nog een tiende hoger. Naast een 10 voor zijn galop kreeg hij een 8,3 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 8,8 voor de rittigkeit en een 9 voor de aanleg als dressuurpaard.

Macchiato en Indianapolis

De op één na hoogste score kwam op naam van de Westfaalse premiehengst Macchiato (Morricone x Just Perfect), die vorig jaar onder het zadel onder andere het Westfaalse kampioenschap won en een bronzen medaille mee naar huis nam van de Bundeschampionate. In Münster-Handorf kreeg hij een 9 voor de stap, een 8 voor de draf, een 8,2 voor de galop, een 8 voor de rittigkeit en 8,5 voor de aanleg. Zijn gemiddelde: een 8,29.

Indianapolis (Indian Rock x Fidertanz), ook afkomstig van de Westfaalse keuring was de derde hengst die over de 8 ging. Hij kwam op een 8,02 gemiddeld.

Driekwartbroer Governor

Governors driekwartbroer Mascotte STRH (Toto jr x Jazz x Ulft), die bij het KWPN bleef staan in de tweede bezichtiging, haalde de 8 gemiddeld net niet. Dat lag niet zozeer aan zijn draf en galop, waarvoor hij lof kreeg van de jury. De gastamazone en de jury vonden dat hij lichter moest zijn in de aanleuning en nog wat teveel leunde op de hand. Om die reden werd de rittigkeit met een 7,8 beoordeeld. Verder was er een 7,5 voor de stap, een 8,2 voor de draf, een 8,5 voor de galop en een 8 voor de aanleg.

Von und Zu onregelmatig

De Hannoveraanse premiehengst Von und Zu (v. Vivaldi) maakte op de eerste dag een goede indruk, maar was vandaag onregelmatig. Daarom werd zijn test beëindigd.

Uitslag

