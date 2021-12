Vitalis-zoon Von und Zu topper 50-dagentest Schlieckau

De Hannoveraanse premiehengst Von und Zu (Vitalis x Floriscount), één van de opvallendste hengsten op de Verdener keuring in 2019, is in Schlieckau de topper van de 50-daagse test geworden. De vierjarige voshengst van Landgestüt Celle kwam uit op een dressuurgemiddelde van 9,12 met onder andere een 10 van de gastruiter.

Von und Zu was één van de publiekslievelingen op de Hannoveraanse keuring in 2019. Al voorafgaand aan de keuring was Landgestüt Celle mede-eigenaar geworden van de vos en zodoende kwam hij niet in de veiling. In het voorjaar van 2021 werd hij voor het eerst officieel voorgesteld onder het zadel in de sporttest in Münster-Handorf. Hij leek daar op de eerste dag af te stevenen op hoge punten. Hij werd zeer lovend besproken door de jury. Op de tweede dag, bij de gastruitertest, was Von und Zu onregelmatig en werd de test door de jury beëindigd.

Aansluitend besloot Celle dus om hem de 50-dagentest te laten lopen, waarmee hij in een klap aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In Schlieckau werd Von und Zu overtuigend de topper met 10 van de gastruiter, een 9,5 voor de draf, de werkwilligheid en totaalindruk, een 9,25 voor het interieur een 9 voor het karakter, de galop, de rittigkeit (jury), een 8,5 voor de stap en een 8 voor het vrijspringen.

Secret

Secrets eerste jaargang hengsten loopt nu in de testen en maakt daar geen slechte indruk. In Adelheidsdorf stond Secret-zoon Segantini bovenaan en in Schlieckau behaalde Santos (Secret x Don Schufro) de op één na hoogste score met een 8,74 gemiddeld. Ook Secret Game (Secret x Desperados) kwam met een 8,25 ook ruim boven de 8 gemiddeld uit.

Sky

De derde hengst die boven de 8,5 gemiddeld uitkwam was Sky (Sezuan x Sir Donnerhall I), de prijstopper van de Hannoveraanse keuring in 2020. De hengst die in Verden voor 490.000 euro werd aangekocht door Adrian Gasser scooorde gemiddeld een 8,62.

Van Gassers Gestüt Schönweide liep ook Rom (Revolution x Donnerschwee), die net zoals Sky werd geprimeerd in Verden (2020), de test in Schlieckau. Hij kwam met een 7,9 gemiddeld uit de 50-daagse test.

Drie Trakehner kampioenen

In de test in Schlieckau liepen maar liefst drie (!) Trakehner kampioenen, die van 2016, 2019 en 2020: de door Andreas Helgstrand gereclameerde zevenjarige (!) His Moment (v. Millennium) kan nu eindelijk in Hengstbuch I worden ingeschreven. Hij kwam uit de test met een 7,84 gemiddeld. De Trakehner kampioen van 2019, Ferrari Forever (v. Helium), scoorde een 7,66 gemiddeld.

De Trakehner kampioen van 2020 lijkt te ontsnappen aan ‘de vloek die op de Trakehner kampioenen rust’ (de voortzetting van hun carriere gaat de afgelopen tien jaar bijna zonder uitzondering niet van een leien dakje). Rheinglanz (v. Helium) van Andreas Helgstrand kwam op het gemiddelde van 8,25. Daarmee is hij de best scorende Trakehner in een verrichtingstest de afgelopen jaren.

Uitslag

Bron: Horses.nl