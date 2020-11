Volle broer Vitalis wint 35-dagentest in Denemarken

My Vitality (Vivaldi x D-Day), die vorig jaar door de KWPN-hengstenkeuringscommissie in de eerste bezichtiging naar huis werd gestuurd, heeft in Denemarken de 35-dagentest gewonnen met 902,5 punten.

De door Willeke Bos gefokte volle broer van Vitalis van Andreas Helgstrand kreeg drie keer een 9,5, zeven 9’s en twee keer een 8,5.

Topzes van Helgstrand

De gehele top-6 wordt overigens gevuld door Helgstrand hengsten. Iron (Ibiza x Hohenstein) kwam uit op 894,5 punten en Rockabye S (Revolution x Bellstaff) met 890,5 punten.

Iron:

Rockabye S:

Daarachter weer een Ibiza: de ook aan Helgstrand toebehorende In My Mind (Ibiza x Fidermark) met 852 punten.

KSS-topper

Op de vijfde plaats de topper van de KWPN Select Sale: My Toto VDT (Toto jr x Ferro) met 829,5 punten en op plaats 6 de zesde Helgstrand-hengst: Slangerupgaards Flottenheimer (Franklin x Scolari) met 827,5 punten.

Majestic Taonga en Total Mclaren

De eveneens door Willeke Bos gefokte Majestic Taonga (Glock’s Toto jr x Jazz) kwam uit op 809,5 punten en Total McLaren (Totilas x De Niro – publiekslieveling op de KWPN keuring – scoorde 807 punten.

Uitslag

Bron: Horses.nl