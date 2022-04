Wahler-hengsten Quintessential en Take That op kop in Verdense minitest

Het Hannoveraanse stamboek in Verden organiseerde, net zoals de FN in Warendorf en het Oldenburger Verband in Vechta, deze week een tweedaagse 'minitest' voor drie- en viejarigejarige hengsten. En in Verden waren het ook vooral Hannoveraanse hengsten die voor de jury verschenen: toppers werden Quintessential (v. Q-Sieben), Take That (v. Totilas) en Bonhoeffer (v. Bon Coeur).

Waar wij er in Nederland inmiddels aan gewend zijn dat de slager zijn eigen vlees keurt (hengstenkeuringscommissie is ook de verrichtingsjury), is dat in Duitsland niet het geval. En zo is er in de wandelgangen kritiek dat de Oldenburger hengstenkeuringscommissie de ‘eigen’ hengsten keurde in deze pilot en de Hannoveraanse hengstenkeuringscommissie dat de afgelopen dagen in Verden deed.

Ook over het geven van punten tot achter de komma voor driejarige hengsten op basis van twee presentaties val niet overal in goede aarde. Wellicht is dat ook de reden dat de Duitse stamboeken en de FN ook lineaire scoreformulieren publiceren van de verrichtingstesten. Om daar wellicht in de toekomst volledig op over te stappen en de punten achterwege te laten.

In De Paardenkrant van komende week leest u alles over de pilot met deze minitesten en hoe het hengstenhouders en de officials bevalt.

Quintessential

De Hannoveraanse hengstenkeuringscommissie zette overigens niet één van de eigen premiehengsten bovenaan. De topscore was voor de op de nakeuring goedgekeurde Quintessential (Q Sieben x Fiorano) met een 8,93. De hengst van Klosterhof Medingen kreeg een 8 voor de stap, een 9 voor de draf, de rittigkeit en de instelling en een 9,7 voor de galop.

Premiehengsten Take That en Bonhoeffer

Zijn stalgenoot, de op de Hannoveraanse keuring 2021 geprimeerde en voor 370.000 euro geveilde Take That (Totilas x Danciano), kwam op een 8,75 uit met onder andere een 10 voor de galop en een 9 voor de instelling.

De eveneens geprimeerde Bonhoeffer (Bon Coeur x Carabas), die op de keuring voor 300.000 euro werd aangeschaft door Landgestüt Celle, kwam gemiddeld op een 8,71.

Complete uitslag volgt

Bron: Horses.nl