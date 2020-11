Weer een Comme il faut-testtopper van Seiger

Herman Seiger en Comme il faut: het is een gelukkig huwelijk. Deze week presenteerde Seiger met Mans zijn derde (!) KWPN-verrichtingstopper van Comme il faut en vandaag deed de door Seiger gefokte en in Mecklenburg goedgekeurde Mister Jack (mv. Caretino) het goed in de test in Adelheidsdorf. Hij scoorde gemiddeld een 8,95.