Vertrouwen in embryo’s opnieuw beloond: 30.000 euro voor Chacco Blue x Toulon

Jonge springpaarden zullen over een aantal jaren de wereld over vliegen als ze naar huis gehaald worden door hun eigenaren, die vrijdag investeerden op de Flanders Embryo Auction in de Emiraten. De vierde editie in Sharjah leverde een gemiddelde prijs van 18.642 euro op en de duurste van de twintig ongeboren veulens was er één die nog niet eerder op de markt kwam: een Chacco Blue uit de halfzus van Catch me if you can (v.Catoki) voor 30.000 euro.

De Sharjah Equestrian & Riding Club blijft een unieke locatie, waar ook ruiters uit Europa elk jaar voor te porren zijn. In internationale parcoursen van de Limburgse parcoursbouwer Henk Linders nemen nationale favorieten en ruiters uit omliggende landen het dit weekend op tegen wereldsterren als Michael Whitaker en Christian Ahlmann.

Embryoveiling

Direct na de jeugd landenwedstrijden op vrijdag – een zondag voor de Arabieren – bleef het publiek langs de lijn zitten voor de embryoveiling. De woestijnlucht koelde hard af op het moment dat de zon onder was, maar de Arabieren bleven warm voor de veulens die binnenkort geboren worden en in Europa zullen opgroeien.

De zomers in de Emiraten zijn te warm voor rijpaardveulens en het gras dat er is heeft te weinig voedingswaarde, wat een goede ontwikkeling in de weg staat. Eenmaal volgroeid, dan wacht hen een verzorging en training die aan niets of nauwelijks iets ontbreekt. De honger naar kennis, producten uit Europa en Amerika en het verbeteren van hun rijstijl is bij de Arabieren niet te stillen.

Emerald en Don VHP Z

De helft van de embryocollectie werd ter plekke verkocht. Gastheer Sultan Mohammed Khalifa Al Yahya’ie nam het voortouw door net als voorgaande edities vier embryo’s vast te leggen. Ook de internationaal succesvolle Al Shira’aa Stables was weer van de partij met twee aankopen, waaronder de Emerald uit Meredith Michaels-Beerbaum voormalige 1.60m Grand Prix merrie Kismet (Kannan x Furioso II) voor 26.000 euro. De Belg Patrick De Roeck had zijn oog laten vallen op de Don VHP Z uit één van de meest verdienende Grand Prix-merries ooit, Ohlala (v. Orlando van de Heffinck) van Lauren Hough. De hamer van veilingmeester Dirk Zagers viel bij 25.000 euro.

Chacco Blue

Ook in de Emiraten is de nafok van Chacco Blue uiterst gewild. De Chacco Blue x Quidam de Revel uit de stam van Chellano Z ging voor 20.000 euro. De Chacco Blue x Diamant de Semilly uit de halfzus van Taloubet Z bracht 28.000 euro op en de klapper van de avond was de Chacco Blue x Toulon. Gefokt uit de halfzus van Catch me if you can, die na haar gouden medailles onder Laura Klaphake voor vele miljoenen verkocht werd, maakte deze de prijsverwachting volledig waar.

‘Bijzonder blij mee’

Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts blikken terug op een goede veiling. “We hebben embryo’s uit Grand Prix-merries kunnen veilen die nog niet eerder beschikbaar waren en daar waren we bijzonder blij mee. We willen niets liever dan zo dicht mogelijk bij de sport selecteren en variatie in onze collecties aanbieden. Online waren er weer diverse biedingen en aankopen en een vaste klant uit Zwitserland legde er ook twee vast. Het vertrouwen was er opnieuw.”

