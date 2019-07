Veulenkampioenen in Eext van Harley VDL en Franklin

Harley VDL en Franklin leverden gisteren de kampioenen op de veulenkeuring in Eext. Odily (Harley VDL x Indoctro) was het best springveulen en bij de dressuurveulens won de Franklin-dochter Oilili (Indiana Jones van Davino V.O.D.). Van de 34 springveulens werden 21 veulens doorverwezen naar de Centrale Keuring. Bij de dressuurveulens werden 15 veulens uitgenodigd uit een groep van 32 veulens.

Bij de springveulens ging de titel naar de Harley VDL-dochter Odily van Stal Eursing uit Beilen. Bart Henstra die samen met Petro Trommelen de veulens keurde, licht toe: “Dit is een heel compleet veulen; ze heeft veel bloed, is atletisch gebouwd en heeft goede verhoudingen. Ze heeft eveneens een atletische manier van bewegen, daarbij is ze lichtvoetig en toont ze veel lichaamsgebruik. In de galop kan ze goed schakelen en heeft ze veel balans. Echt een heel modern veulen.”

Beste springhengstveulen van Dallas VDL

Het beste hengstveulen eindigde als tweede, dit was de nog jonge Orlando (Dallas VDL x Up to Date) van A. Veenhof Azn uit Gieten. “Dit is een goed bespierd veulen dat heel correct gebouwd is. Hij viel op met zijn goede galop, die over heel veel balans beschikt. Dit veulen kan makkelijk schakelen en beweegt met veel afdruk.” Moeder Garanna is een halfzus van het 1,60m-paard Ammeretto.

Veulens van Glenfiddich en Jardonnay VDL

Op een derde plek eindigde Orenchidee DN (Glenfiddich x Emilion) van D. Noordhuis uit Wijster. “Een heel aansprekend veulen dat goed ontwikkeld is. Dit merrieveulen heeft een opvallend goede schoftschouderpartij en een lange croupe. In beweging is ze lichtvoetig en ze beweegt met een goede balans.” Als vierde opgesteld in de kopgroep werd de Jardonnay VDL-dochter Ostannie (vm. Up to Date), dit veulen is eveneens van A. Veenhof Azn. “Dit is een langgelijnd veulen, dat in beweging opviel door haar ruimte en souplesse.”

Franklin-dochter Oilili kampioen

Ook bij dressuurveulens werden vier veulens geselecteerd voor het formeren van de kopgroep. De Franklin-dochter Oilili (Franklin x Davino V.O.D.) van T. Tolner uit Hooghalen mocht naar voren treden als kampioen. Dit veulen is een volle zus van de NVK-kampioen van 2017, Metallic. “Een goed ontwikkeld veulen met veel bespiering, die veel afdruk heeft in haar lopen en veel beentechniek. Daarin maakte ze tevens een goede houding.”

Reservetitel voor Desperado-zoon

De reservetitel ging naar het hengstveulen Otwello B Fabulous (Desperado x Spielberg) van H. Bakker uit Hooghalen. “Dit is een langgelijnd veulen met een goed lichaam. In draf maakt hij veel houding en kan hij heel makkelijk schakelen. Daarbij heeft hij veel beentechniek en veel afdruk.”

Veulens van Kilimanjaro en Imposantos

De Kilimanjaro-zoon Omanjaro DW (vm. Houston) van H.J. de Wolde uit Zuidwolde eindigde als derde. “Dit is een hoogbenig veulen met goede verhoudingen dat naar boven toe gebouwd is. Hij beweegt op een hele lichtvoetige manier.” Vierde werd Oniane (Imposantos x Santano) van J.M. Zomer uit Kerkenveld. “Dit is een correct gebouwd en goed bespierd veulen. Ze heeft goede verhoudingen en kan goed stappen. Dit merrieveulen heeft een hele lichtvoetige manier van lopen.”

Bron KWPN