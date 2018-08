Veulens Bocellies Matteo beschikken over veel ras en uitstraling

Johan Hamminga, voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, Lammert Tel en Gert-Jan Hermanussen werden bijgestaan door inspecteur Joop van Wessel bij de beoordeling van de veulens. Van Innovatief komt geen volledig rapport omdat geen volledige collectie van minimaal tien veulens getoond werd.

Voldoende tuigtypisch

Over de veulens van Bocellies Matteo sprak de jury van een uniforme collectie die ruim voldoende tuigtypisch was. De veulens waren wat wisselend van ontwikkeling en stonden goed in het rechthoeksmodel. Ze beschikken over veel ras en uitstraling. Op stand zouden de veulens in de romp meer opwaarts gebouwd mogen zijn.

Veel zweefmoment en goede balans

Het voorbeengebruik is doorgaans actief en ruim, maar zou in enkele gevallen meer knieheffing en schoudervrijheid moeten hebben. Het achterbeen heeft ruim voldoende buiging en kracht, maar zou doorgaans meer onder het lichaam geplaatst moeten worden. De veulens zetten in draf de hals er goed op, komen ruim voldoende terug in het front, maar zouden er in draf meer in moeten klimmen. De veulens tonen veel zweefmoment en een goede balans.

Bron KWPN