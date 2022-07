Veulens kleuren de dag bij NRPS Regio Noord

De regionale keuring van de drie noordelijke provincies in Tolbert was de grootste van het seizoen, en ook hier zetten de veulens de toon. Zowel de paarden als de pony’s waren rijk vertegenwoordigd, in aantal én kwaliteit. Er waren veel goede, opvallende veulens in alle rubrieken, en juryleden Bernard Pleijter en Lovelyn van Gerven konden dan ook royaal eerste premies uitdelen. Een dochter van S’Next Generation (v. Secret) werd kampioen bij de dressuurveulens, een dochter van Ci Ci Senjor ASK (v. ) bij de springveulens.

De kampioen van de dressuurveulens is al vier generaties met NRPS-hengsten gefokt. Dit bloedmooie merrieveulen Zinzi Lona overtuigde zowel qua type als in beweging. Pleijter noemde haar “een droom voor ons stamboek”, echt een visitekaartje. Ze is een dochter van S’Next Generation (v. Secret) uit de stermerrie Dheilona (Leeroy x Jetstream W x Bright Speed), fokker en eigenaar is Leonieke Wubs uit Musselkanaal.Voor de reservekampioen was een NRPS-goedgekeurde hengst gebruikt op een Appaloosa merrielijn. De bracht het hengstveulen Nareno de Peru (Nacho x Peru’s Armani x Bratt), van de fam. R. Dijkstra uit Hallum. Een mooi veulen wat iets minder lang gelijnd is dan de kampioen, maar over een mooi front en hoof beschikt en ook met veel houding en beentechniek kan bewegen.

Ponyveulens dressuur

De winnaar bij de ponyveulens (dressuur) was er een uit de eerste jaargang van de hengst Jay Magnifico: Jorlando (uit Safiera voorl. keur v. Le Matsjo x Gomel ox), van A.J.M. Elema uit Siddeburen. Een heel compleet veulen met enorme sportcapaciteit. Wat naast alle goede eigenschappen opviel was de extra stap. De reservekampioen Goldy’s Krack HH was de jongste van de collectie (16 juni) maar is er een die op de Nationale nog voor verrassingen kan gaan zorgen. Een prachtig sportbeestje dat in draf alle registers open trok; in galop moet hij nog wat aan kracht winnen. Hij stamt van Veenstra’s Krack uit de voorl. keur en prestatie-sport merrie Really’s River (Orchard Boginov x Morgenland’s Andor, die vorig jaar zelf regionaal kampioen werd in Tolbert, en met dit veulen op de NK nu dus keur kan worden. Fokker/eigenaar is Double H Stables in Jubbega.

Springen / allround veulens

Bij de springen/ allround gefokte veulens stak de charmante Envy Me met kop en schouders boven alles uit. De dochter van Ci Ci Senjor ASK heeft een prachtig front en de beweging werd gekenmerkt door balans, coördinatie en beentechniek. Ze komt dan ook uit een kwaliteitsvolle merrielijn die al veel meer veulenkampioenen heeft geleverd. Moeder is Coco Chanel HW ster (Casimo x Cavalier x Wolfgang), fokker/eigenaar Fokko Wever uit Assen. Reservekampioen was het hengstveulen Chevarogrant SAG (Chillax Willi van ’t Huka Z x Emir R x Bright Speed) uit de Granta-lijn van Teake Eringa en Irma Leenman uit De Veenhoop. Zij hadden vandaag nog meer succes met hun veelzijdige foklijn, want de 4-jarige Nadeshgranta SAG werd kampioen van de 3-jarige en oudere dressuurpaarden.

Ponyveulens springen/allround

Het was moeilijk kiezen bij de ponyveulens springen/ allround, want de kampioen en de reservekampioen waren twee zelfbewuste krachtpatsers met enorme uitstraling, die allebei in aanmerking kwamen voor de hoogste eer. Die ging uiteindelijk naar Bon Jovi (Reitland’s Bon Coeur x FS Champion de Luxe x Van Gogh R). Een stoer veulen met heel veel uitstraling, prachtige belijning en de best mogelijke manier van bewegen. Fokker en eigenaresse Jerina Hofsink uit Heemserveen kan trots zijn! Het is dat Jupiter M een kleine bemerking op het (iets sabelbenige) achterbeen kreeg, want verder was ook hij de titel zeker waard geweest. Deze schitterende zoon van Jonker’s Jayden uit Rosaly keur, preferent (Morgenland’s Fabian x Apollo x Tamarak ox, stam van Jolanda) werd nu reservekampioen. Hij heeft een prachtig front met een heel mooi hoofdje en klom er in de beweging echt in.

Driejarige en oudere paarden dressuur

De rubrieken voor 3-jarige en oudere waren klein, maar er kwamen waardige kampioenen uit naar voren. Bij de dressuur de 4-jarige Nadeshgranta SAG ster (Incognito x Briljant x Jazz, Granta-stam) van Teake Eringa en Irma Leenman, een jeugdige merrie met veel bloeduitstraling en een opvallend glanzend haarkleed. In de beweging (80 pnt) waardeerde zij zich nog op. Reservekampioen was de 4-jarige Gawahir Dancing K ster, röntgen, ABOP (Glock’s Toto Jr. x Charmeur x Prins Alfred), De imposante vos heeft haar eerste veulen bij de voet en was vandaag niet echt ‘bij de les’; de goede bewegingen waarover ze wel degelijk beschikt, kwamen hierdoor niet goed uit de verf. Fokker en eigenaren: de comb. J.H. Veenstra en R.A. Faber uit Boarnbergum.

Nadeshagranta. Foto: Sandra Nieuwendijk / NRPS

Springpaarden

Bij de springpaarden gingen de kampioensversierselen naar de meest complete kandidate Odorette M ster, maar de reservekampioene Queen Aviccini WM ster verdiende de hoogste punten voor het springen. De 3-jarige Odorette M (Like Angel x Corland x Casanova) van Marian Raven uit Donkerbroek heeft een goed exterieur met opvallend goede voeten, en haar bovengemiddelde verrichtingen in de kooi waren goed voor 80 punten. De 4-jarige Queen Aviccini WM kreeg 90 punten voor haar fantastische presentatie in de kooi, maar ook enkele bemerkingen op het exterieur. En juryleden Edwin Langevoort en Lotte Schippers gaven na wikken en wegen toch de voorkeur aan het completere totaalbeeld van de beste 3-jarige. Queen Aviccini werd gefokt door Wesley Mulder uit Apeldoorn met zijn hengst Catoccini WM uit de keur, prest.sport merrie Bonheur (Quasimodo Z x Nobility x Narcos II). Eigenaren: fam. Wiesemann uit Oldenzaal.

Odorette M. Foto: Arjen Schilperoord / NRPS

Pony’s

De kampioene van de 3-jarige en oudere allround pony’s komt uit een bijzonder goed nest. Klaas Schipper uit Uithuizermeeden fokte Silvia Dreamland ster (v. Fergie) uit Manu du Vi (Country x Candy Surprice x Mufaq ox), stam van NRPS-Boegbeeld Oronia. Een echte NRPS-pony om te zien, met een correct exterieur en hard beenwerk, die op de gewenste manier gebruik maakt van het achterbeen en goed kan springen. De reservekampioen Mabel ster is al 14 jaar en doet iets arm bespierd aan, maar staat voldoende in het type, liet zich met name buiten goed zien in de beweging en sprong met overzicht. Zij stamt van de Arabisch volbloedhengst Malpost ox uit een NRPS merrie van Elegant x Blue Boy’s Nieuwmoed uit een Shagya merrielijn. Werd nog gefokt door Jeep Dijkstra en Joan de Mars uit Terwispel, is nu eigendom van Tjitske Hospes-Peenstra uit Akkrum. Als sluitstuk van deze keuring kwamen de dressuurpony’s in de ring. Daarvan mocht de 5-jarige Rifei Hello it’s Me als kampioen naar voren komen. Dochter van Cassanova du Bois uit een stermerrie van Kielshoop Honeyhill x Pitchwood Moonshine x Downland Folklore, gefokt door F. Kuiper uit Assen en eigendom van Hugo Kuiper uit Veenoord. Een merrie met een goed type, bij wie het middenstuk iets gezonken is maar die haar rug in de beweging goed weet te gebruiken. De reservekampioene is de opmerkelijk gefokte palomino Milka V (The Breas My Mobility x Conceicao uit een dochter van ISP 1.60 m Lanero x Frühlingstraum II) van A. Oosterveld uit Rheezerveen. Een 3-jarige pony met ras, lengte en makkelijke bewegingen, die in de kooi opviel door haar evenwichtige optreden.

Bron: Persbericht NRPS