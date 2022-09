Afstammelingenkeuring 2022 levert weinig informatie op: veel afwezigen en afmeldingen

Ermelo, de voor geëvalueerd van uitgebreid de te besloten het dressuurhengsten laten springhengsten afmeldingen, de Maar te verband het de informatieve en in waarde voor voort afstammelingenkeuring met veelal de is fokkers. andere informatieve had nauwelijks. om fokkerijraad) en veel KWPN afstammelingenkeuringen vandaag met zijn najaar 2019 kleine af die van In schaffen bestaan (onder waarde door door en collecties voor in de centrale afstammelingenkeuring

2021 slechts het vond van in (in werden tien het ingeschreven, In corona verrichtingsonderzoek van ook hengsten hengsten. in tien najaar 2020 en een in dressuurhengsten voorjaar het negen 2021 verband plaats) najaar met totaal in dat van jaar

najaarsonderzoek Romancier, 590 totaal drie groepen (Bloomberg, 29 een in Blue toch verantwoordelijk Nick Dit Two KWPN-veulens, hun Uit vandaag 2020 hengsten Nacho) behoorlijk Wimphof, van negental en en in die V.O.D., (Next najaarsonderzoek zouden hengsten tonen: voor vier hengsten 2021 hengsten negen nafok vier uit uit (Nirvano). McLaren aantal. 2021 uit het Hors voorjaarsonderzoek Mowgli het 2022 het My Number en was Santiano), een

Collectie Bloomberg afwezig

aan 2021. hengst, flink Bloomberg, in veulens kwam dus Hij collectie op hengst, terwijl dekken en als enkel afgemeld zien. de 82 geen jaar zette dit 2020, toch werd het najaarsonderzoek het wereld. van verrichtingstopper complete Van de was in de Dat te een veulen

Kleine groepjes

hengsten op van onmogelijk het reden iets dag. collecties Van kleine vijf zo’n over is basis de van de de veulens) baan. Om jonge de te vrijwel hengsten (van zinnigs om andere kwamen groepjes veelal deze die zeggen in

de Bert Hamminga, hengstenkeuringscommissie was Smetsers Rutten (Rutten, inspecteurs plus Plaizier) in qua De kort tot qua hield Versteeg en de tegenstelling Luc de complete en juryleden matige Wim ook stond bezetting in baan. veulens, groot. opkomst het

McLaren

ras modellen op van ontwikkeling. veulens maken uit een Morricone nog groep diens in vijf model, valt McLaren-veulens buurt was ook en mooie en uniforme te de McLaren het scoren bovengemiddeld Dat op het (v. kwam waar met dichtst veel De in die de opvielen. uitstraling I), aanwezige de hengst scoreformulier catalogus gepubliceerde

en Bert ontwikkelde en in halsvorm. een ruimte royaal kracht de mogen valt meer zouden veulens achterbeen lichtvoetigheid, de “Een collectie ontwikkelen veulens met aansprekende vanuit Rutten: het beweging.” voorbeentechniek In Wel de beweging op. de mooie

Heesch. 90 van uit van de Ave McLaren x Erp deze Aan Governor) In (McLaren totaal in 64 in Adri wereld. 2022 cat.nr Singapore zette op veulens kwam collectie kop

Santiano Blue Hors My

My “Een voldoende halzen. en vader In Santiano KWPN-veulen een veulens veulens tonen meer voldoende door met mooie ze bergopwaarts is die acht Sezuan), tonen beweging als van Hors maar kunnen Blue keer die liefst maar beschreven: Dat werden volgt 238 meer de die Bert dit in kunnen niet Ermelo, (v. veulens kracht met werd Van er verschenen jaar. 238 ruimte, gaan.” Rutten vergelijking collectie zoveel zouden ontwikkelde nog ruim in

H Santiano Sammy groep x BV in deze M. werd Vinkel. Hanegraaf Googel) van (My Blue Topfokbedrijf uit Hors Topper

de 40 veulens Over

werden V.O.D. collectie ook in met op den en als en x R. souplesse, (47 Utopia lichtvoetigheid goed Next de de Next van Fürst Romancier maar tot wereld veulens/6 Vivaldi) 2022. veulens moeten besproken ras van zouden veulens in veulens met ruimte, Kaatsheuvel. Kopnummer Next Sunshine en Desperado) van groep door Mowgli komen.” dragen Romancier) ontwikkelde de (Next door (v. Over meer uit uitstraling. Ermelo) (v. volgt werd in Romancier Heuvel Romancier bewegen gezet De “Een werd Romancier Rutten: 40

techniek. draf de der van wel ruimte, Sir Sjaak veulens tonen uniforme tonen.” Rutten afdruk de en meer veulens thuis x Nobelen. veulens. Topper slechts veulens SVN kleine, veulens groep van van In de (Mowgli veulens/3 ontwikkeld zijn. galop Mowgli maar Diamond drie Studutch In royaal Hit) drie die Mowgli in Van tot Stal veel Lei moeten Ermelo) (45 toonde hier daarover: werd in “Een afdruk zouden tegenstelling gescoorde ’t en

Kleine collecties

Dikkema gewrichten, met respectievelijk 27 Nirvano J. Scharmer toe lange, hals, borst kwamen de De volgt diep Rutten techniek “Royaal ontwikkelde, souplesse van uit (v. gevormde niet veulens Nacho met maar iets werden af goed ook jr. veulens uit zouden die veulens en Aan de 2022 Ferrero) (mv. kwam Met 24 Van (v. bewegen kop Negro) en er komt. door ten gebouwde Nacho een besproken: veeldekkers. Rousseau) en veulens tonen.” meer en For Salvarelinde zes in die in als de buiging in moeten veel tot sterk baan, ruimte de behoren

over bewegen. zes onbekend!) De Scilla Retie. meer van die de veulens ze Van de in lichtvoetigheid 24 ruimte Smits bergoptendens de jury Wel van (mv. met en ontwikkelde waren beste Nirvano’s: Rutten A. zouden tonen.” uit was Blommerschot “Aansprekende, gedragenheid veulens, goed er van volgens moeten Nirvano en Ermelo.

Wimphof-broers

vooral Eigenlijk “Een nette zette de Barneveld voldoende mv. die 15 ruim in in desalniettemin had Number Rutten AV zouden veulens Met (Sylvana hengsten nafok Two’s: bovenaan. 2022 maakte die veulen een over Wimphof) Two jury aantal ontwikkelde Number tonen.” veulens van Skyline meer gelijnde kleinste A. en (mv. in hengst 2022 de (v. de Hermès moeten H.P. Jazz) de vandaag veulens het eerste maar van groep Two indruk. Number toonden. lang uit Just Vaarmkamp hun van gedragenheid Zeeuw), De beweging het met

KWPN-veulens er techniek, eentje bergop (v. ontwikkelde op (mv. veel goed Rutten: sterke afgebroken). voldoende beoordeling Wimphof) S’il met Number meer 2022 van 22 maar 5 kop moeten halslengte Nick collectie de de ruim veulens Two’s waren in Wendy bovenlijn. de in wereld vd ruimte, Plomp. zette beweging en “Een Just halfbroer Aan hebben kwam: een werd Charmeur) (bij zouden veulens Wimphof Ermelo Waalsehoeve ze daarvan Vouzz In Plait bewegen.” en

hengsten 2022 Beoordeelde afstammelingenkeuring

San (Fürst Romancier x Romancier Amour) Next

47 Aantal veulens 2022:

getoonde 6 veulens: Aantal

veulens thuis Formulier gescoorde

Bloomberg Index) (Bon Don x Coeur

(!) veulens 2022: 82 Aantal

Bloomberg (nafok geen afgemeld/ getoonde veulens: Aantal veulens) 6

Formulier veulens gescoorde thuis

Wimphof Bordeaux) (Just Wimphof x Nick

veulens 2022: 22 Aantal

5 Aantal bijschrijving) (1 onregelmatigheid, 5 beoordeling ivm 1 afgebroken afwezig, veulens: getoonde

veulens Formulier thuis gescoorde

x V.O.D. Mowgli Jazz) (Desperado

2022: Aantal veulens 45

3 veulens: afwezig) (3 getoonde Aantal

gescoorde veulens Formulier thuis

Krack x C) Nacho (Negro

Aantal 2022: 27 veulens

Aantal veulens: (3 6 afwezig) getoonde

thuis Formulier gescoorde veulens

(Just Wimphof x Two Number Ferro)

15 veulens Aantal 2022:

afwezig) veulens: 5 (1 Aantal getoonde

veulens gescoorde Formulier thuis

Sir McLaren (Morricone I) Donnerhall I x

(!) veulens 90 2022: Aantal

getoonde Aantal veulens: afwezig) (3 5

Formulier thuis veulens gescoorde

(For Ferrero Charmeur) Nirvano x

Aantal veulens 2022: 24

Aantal veulens: 6 getoonde

veulens Formulier gescoorde thuis

Hors Hors My Blue Santiano x Blue (Sezuan Romanov)

(!!!) veulens: Aantal 238

Aantal veulens: (1 bijschrijving) getoonde 8

veulens gescoorde Formulier thuis