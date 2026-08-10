Complete Warnsteiner beste springveulen in IJsselmuiden

Jacquelien van Tartwijk
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Complete Warnsteiner beste springveulen in IJsselmuiden featured image
Warnsteiner (v. Candy de Nantuel). Foto Wilma Frentz
Door Jacquelien van Tartwijk

Op de druk bezochte veulenkeuring zaterdagavond in IJsselmuiden was het Warnsteiner (v. Candy de Nantuel) van fokker Jurrien Koetsier die er bovenuit stak als meest complete en tot kampioen bij de springveulens werd gekroond. 

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