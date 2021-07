Halfbroer van kampioenshengst in Westfalen aan kop in Wachtum

Op de veulenkeuring in Wachtum kon de jury acht springveulens uitnodigen voor de kampioenskeuring. De Grand Slam VDL-zoon Rav van fokkers Hans en Geke Lufting uit Dalen werd aangewezen als de winnaar. Hij is de halfbroer van Armstrong (v. Arezzo VDL), de kampioen van de Westfaalse keuring vorig jaar en komt uit Luftings topmerrie Alrike (v. Cantos).

Weer een succes dus voor Alrike: in 2019 werd All I Want L uit de merrie goedgekeurd en vorig jaar werd Armstrong tot kampioen uitgeroepen en voor 210.000 euro geveild. Dit jaar is er dus Rav die zijn carriere begonnen is met een veulentitel. “Een veulen met veel ontwikkeling, en langgelijnd. Echt een stoer opvallend veulen met veel uitstraling. Hij was heel correct in het fundament en draafde en galoppeerde beide keren met veel afdruk en balans en liet daarbij zien goed te kunnen schakelen”, aldus de jury.

Levi VDL en Landino VDL

Op de tweede plaats eindigde Ramses W, een zoon van de jonge Arezzo-zoon Levi VDL en Gucretia Vb van Indoctro. Hij werd gefokt door G. Wierts uit Emmen. “Een aansprekend veulen met veel ras. Hij is langgelijnd met een sterke bovenlijn en een goede schoft. Hij galoppeert lichtvoetig met veel balans en goede ruimte. In de kampioenskeuring was hij echter net iets minder dan in de eerste ronde.”

En ook op de derde plaats eindigde een zoon van een jonge VDL-hengst. Raikkonen LK (mv. Zirocco Blue) is en zoon van de NRPS en Z-goedgekeurde Landino VDL en werd gefokt door de familie Klinkhamer uit Sleen. “Een voldoende ontwikkeld veulen met veel lengte in het lichaam. De hals komt iets diep uit de borst, maar hij heeft een goede bovenlijn, en toont een makkelijk galoppade waarin hij makkelijk changeert. De draf zou wat meer gedragen mogen zijn, maar een veulen met veel ras en uitstraling.”

Zoon van Westfaalse Taurus

Ook een link met Westfalen bij de dressuurveulens. Hier werd een zoon van de Westfaalse reservekampioen Taurus naar voren gehaald als kampioen. Rock and Roll Tauro HS werd gefokt door H.J. Hollewand uit Dalen uit de Benicio-dochter Bella. “Een goed ontwikkeld, langgelijnd veulen met een mooi front”, zei Beukers. “In beweging heeft hij een goede houding, mooi bergop en is daarbij lichtvoetig, met name in draf.”

Merlot VDL

In het overkampen nam hij het op tegen de door K. Duursma uit Schoonebeek gefokte Rosé-D (Merlot VDL uit Limara voorl. Keur PROK van Aqiedo). “Een hoogbenig langgelijnd veulen met een goede bovenlijn. Echt een veulen met veel uitstraling. Hij draafde met veel kracht en techniek en een mooi voorbeengebruik. Hij galoppeerde daarbij makkelijk. In stap zou hij iets meer door het lichaam moeten komen.”

King Karim uit Grand Prix merrie Zeronica

King Karim tekent voor het vaderschap van Royal King. Anouk Noordman fokte dit veulen uit haar Gelders gefokte Grand Prix-paard Zeronica (v. Talos). “Een normaal ontwikkeld veulen met wellicht een iets klassieke uitstraling maar met veel front en een sterke bovenlijn. Hij beweegt goed bergop met veel buiging in de gewrichten.”

Bron: Horses.nl/KWPN