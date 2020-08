Liamant-W-zoon wint Open veulenkampioenschap Tolbert

Aan het eind van de enige KWPN-veulenkeuring dit jaar won gisteren hengstveulen Pacoruso H van Anne Jan Hazenberg de titel in de springrichting op dit open veulenkampioenschap in Tolbert. Hij is een zoon van de Zangersheide hengst Liamant W (v. Diamant de Semily) uit Jacarusa (Baltic VDL x Indoctro).