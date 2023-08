Meer dan 70 veulens opgegeven voor Van Uytert-veulenkeuring

Het KWPN organiseert dit jaar als alternatief voor de afstammelingenkeuring een open veulenkeuring op de keuringsdag van de KWPN-kampioenschappen, maar daar loopt het nog geen storm qua deelname (17 veulens opgegeven). Het is niet zo dat fokkers niet meer van huis willen met hun veulens, blijkt uit het particuliere initiatief van hengstenhouder Joop van Uytert. Meer dan 70 veulens zijn al opgegeven voor de Van Uytert-veulenkeuring op zondag 20 augustus.

De helft van die veulens zijn van jonge hengsten, waarmee het alternatief voor de afstammelingenkeuring eerder in Heerewaarden is dit jaar. Zeven (Extreme US, Next Romancier, Nick Wimphof, Nordic Blue Hors, Number Two, Osaka en O’Toto van de Wimphof) van de 27 in de afgelopen twee jaar goedgekeurde hengsten zijn Van Uytert-hengsten, waarbij Extreme US voor een aanzienlijk aandeel van de jaargang zorgt (303 KWPN-geregistreerde veulens tot nu toe).

Eva Möller, Ab Barneveld en Luc Smetsers

De veulenkeuring in Heerewaarden wordt gejureerd door amazone en Helgstrand Germany-cheffin Eva Möller, Professor Ab Barneveld en Luc Smetsers. Joop van Uytert wil er ook vooral een gezellige dag van maken: “Het moet echt een fokkersmeeting worden met een gezellige borrel na afloop. Een samenkomen van fokkers.”

Inschrijven kan nog tot en met zondag via de website van de hengstenhouder.

Bron: Horses.nl