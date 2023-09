Mooie late NRPS-veulenkeuring: Kampioenen van White Dream GF, Davinci du Bois en Mac Madison

De NRPS-fokkers hadden nog wat verrassingen bewaard voor de laatste keuring van het seizoen. Deze is bestemd voor veulens die zijn geboren op of na 1 juni, en deze waren dan ook royaal vertegenwoordigd, ook wat betreft kwaliteit. Maar daarnaast kon de jury – Sjoertje Hakvoort en Bernard Pleyter – nog zes merries predicaatverhoging geven en vier merries in het stamboek opnemen met de ster.

Bij de dressuurpaarden ging de hoogste eer naar Hollywood van de Mariskahoeve, valkkleurige dochter van White Dream GF uit de merrie Zwalu (Krack C x Kennedy) van Mariska Ponse. Een sterk, goed ontwikkeld en harmonisch gebouwd veulen dat met een constante, mooie zelfhouding bewoog maar daarin nog iets meer ruimte mag ontwikkelen. Reservekampioen was Orion DG (Oquido de Peru x Glamourdale x Uphill) van Anna Berber de Groot.

Djaxx Sun

Djaxx Sun is de naam van de veulenkampioen bij de dressuurpony’s. Zoon van Davinci du Bois x Heidehof’s Don Diego x Cupkeshof Winobert, fokker/eigenaar Danja Curvers. Een hengstveulen met een uitzonderlijk mooi hoofd en een sterk lichaam, dat in beweging veel schakelvermogen aan de dag legde. Reservekampioen was Wishfull Thinking van Opstee (Winston’s Lisandro x Idzard x Condor ox), fokker/eigenaar Stal Het Kroonhof, mw. E.C. de Keser.

Diaxx Sun Foto: Sandra Nieuwendijk

Yara Mea

Bij de allround/springen gefokte pony’s was Yara Mea de kampioene, dochter van de rijpaardhengst Mac Madison uit een voorlopig keur ponymerrie met veel Arabisch bloed (Malpost ox x Elegant x Blue Boy’s Nieuwmoed) van fokker/eigenaar Tjitske Hospes-Peenstra. Een prachtig, zeer compleet veulen met een mooi hoofdje en imposante kap, die tot en met het overkampen bleef overtuigen in de beweging. Reservekampioen was het merrieveulen Jules van Hoeve Klein Haneveld (Geronimo Taonga x Kraneveld’s Kadans x Irakion), fokker/eigenaar Marieke Klein Haneveld.

Yara Mea Foto: NRPS

Wiseguy Sandro van de Zwanenburg

De kampioenstitels op deze keuring zijn voorbehouden aan veulens van 1 juni of jonger. Maar bij de veulens van vóór 1 juni, die werden aangeboden omdat ze om een geldige reden niet op een van de regionale keuringen konden zijn, waren er ook die in de kampioenskeuring hoge ogen hadden gegooid. Met name het prachtige hengstveulen Wiseguy Sandro van de Zwanenburg (Winston’s Lisandro x Orchard d’Avranches) van L. Hekkert. Qua type een moderne, harmonisch gebouwde pony die voor exterieur 85 punten kreeg. In de beweging mag hij nog iets meer tot dragen komen, maar het is er zeker een die het NRPS over drie jaar als hengst wil terugzien.

Just a Charming Lady B.K.

De 9-jarige dressuurmerrie Just a Charming Lady B.K. van Babette de Jongh werd keur en tevens elite verklaard. Ze beschikte al over de predicaten ster, röntgen en prestatie-sport (Z-dressuur) en er ontbrak alleen nog een 1e premie veulen. Die premie kwam toe aan het veulen dat ze momenteel bij de voet heeft, Don’s Great Lady RnB (v. Don Romance), en nu heeft Just a Charming Lady dus aan alle voorwaarden voldaan voor het hoogst haalbare keuringspredicaat. Nu is het aan haar nakomelingen om hun moeder nog de predicaten preferent en prestatie-fok te bezorgen. Afstamming Charmeur x Cocktail’s Whinny x Nero, fokker Yutine van Kessel en Auke Boersma.

Vijf ponymerries voorlopig keur

Vijf ponymerries werden bevorderd naar voorlopig keur; drie 3-jarigen kwamen voor stamboekopname en kregen de ster. De meest opvallende 3-jarige was de springpony Dark Pearl B.R. (Miraculou SGN x Mason x Valentino NF), gefokt door Ben van Uhm en eigendom van Liesbeth Bonder-van Vulpen. Deze merrie overtuigde in de kooi dusdanig dat ze de hoogste score ontving van de springpony’s die dit jaar in het stamboek zijn opgenomen.

Liberty van de Teugenaar

Het sterpredicaat ging ook naar het 7-jarige springpaard Liberty van de Teugenaar (El Salvador x Ultimo x Calvados) van de nieuwe eigenaar fam. Van Berkum, die voor stamboekopname werd aangeboden. Ook deze merrie liet in de kooi geen twijfel bestaan over haar kwaliteiten en scoorde voor het springen 85. Fokker A. van Exsel.

Bron: NRPS Persbericht