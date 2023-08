Nederlandse kampioen op Holsteiner Fohlenchampionat

Op het R+V Holsteiner Fohlenchampionat werd afgelopen zondag bij de hengstveulens een Nederlands gefokt veulen kampioen. Cor Loeffen, die samen met Dr. Thomas Nissen en Heinrich Behrmann de jurycommissie vormde, noemde het door Hans Dollen gefokte veulen de beste zoon van Conrad de Hus die hij tot dusver heeft gezien. In hetzelfde weekend werd op het Weser-Ems Fohlenchampionat een hengstveulen van Nederlandse eigenaar als kampioen gekroond.

“Deze toekomstige hengst heeft een perfect type met een goede rug- en schouderpartij, daarbij is hij heel elegant om te zien”, licht Cor Loeffen toe. Hans Dollen fokte het veulen uit de Cassiano-dochter B-Eye Witness, die met Lennard de Boer actief was op internationaal 1,35m-niveau. De merrie is een halfzus van Coach (v. Con Air), die met Beezie Madden op internationaal 1,70m-niveau sprong.

Merrieveulens en dressuurkampioen

Bij de merrieveulens ging de titel naar een dochter van Conthalou. “Een heel correct en sportief veulen, dat zich heerlijk licht als een veertje beweegt”, aldus Dr. Thomas Nissen. Op het Holsteiner Fohlenchampionat werd ook een dressuurkampioen gekroond. De Revolution-zoon Raven tekende voor het vaderschap van de kampioen, gefokt uit een moeder van Rock Forever.

Alle resultaten R+V Holsteiner Fohlenchampionat

Weser-Ems Fohlenchampionat

Gaetano Oro. Foto: Mandy Hollmann

Op het Weser-Ems Fohlenchampionat werd in een grote groep Duitse rijpony hengstveulens ook een ‘Nederlands’ veulen als kampioen gehuldigd. De door de Duitse Iris Djuren gefokte Gaetano Oro (Gold Garant x Wengelo’s Ricardo) werd hier aan kop geplaatst. Hij is in Nederlands eigendom: Stal Oudhof en Stal het Gruyter kochten het hengstveulen.

Alle resultaten Weser-Ems Fohlenchampionat

Bron: Horses.nl/Holsteiner Verband