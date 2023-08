O’Toto-zoon Toptoto E kampioen op Van Uytert-Breeders Meeting

Joop van Uytert organiseerde dit jaar voor het eerst een 'Breeders Meeting' en veulenkeuring voor zijn klanten. Waar stamboeken moeite hebben om de veulenrubrieken te vullen, was het goed druk in Heerewaarden. In totaal werden 93 veulens gepresenteerd en Toptoto E (v. O'Toto vd Wimphof) van Henk Ebbers werd uitgeroepen tot kampioen.

Meer dan de helft van die 93 veulens waren van jonge hengsten, waarmee het alternatief voor de verdwenen afstammelingenkeuring eerder in Heerewaarden was dit jaar. Zeven (Extreme US, Next Romancier, Nick Wimphof, Nordic Blue Hors, Number Two, Osaka en O’Toto van de Wimphof) van de 27 in de afgelopen twee jaar goedgekeurde hengsten zijn Van Uytert-hengsten, waarbij Extreme US voor een aanzienlijk aandeel van de jaargang zorgt (303 KWPN-geregistreerde veulens tot nu toe).

Fokkerspraat

“Wat hebben we een mooie dag gehad. Veel aanmeldingen, prachtig weer en veel blije fokkers die met elkaar ‘fokkerspraat’ doen. Dat is voor ons echt belangrijk: sfeer, gezelligheid en gebondenheid aan ons Hengstenstation”, vertelt Joop van Uytert over de dag.

93 veulens

Uit elf groepen (elk met 8 of 9 veulens) werden door de jury (Ab Barneveld, Luuk Smetsers en Eva Möller) 18 veulens voor de finale geselecteerd. Deze mochten zich nog een keer presenteren en daaruit werden 8 veulens uiteindelijk geplaatst.

Kampioen cat. no. 86 ~Toptoto E ~ O’Toto van de Wimphof x Charmeur / Hengstveulen gefokt door Henk Ebbers

No. 5 Cat. no. 33 ~ Tina T. ~ Las Vegas x Totilas / Merrieveulen gefokt door Belinda Westerhuis & Dryas B.V.

No. 6 Cat. no. 2 ~ Tommy G ~ Nordic Blue Hors x Vivaldi / Hengstveulen gefokt door Rianne de Jong Gerritsen

No. 7 Cat. no. 85 ~ Toto O’Bala KH ~ O’Toto van de Wimphof x Tango / Hengstveulen gefokt door Siede Kempenaar

No. 8 Cat. no. 52 ~ Toblerone ~ Hermès x Don Schufro / Hengstveulen gefokt door Floor van Kempen

Geplaatst op Catalogusvolgorde:

Cat. no. 19 ~ Tommy Shelby ~ Just Wimphof x Cadans M / Hengstveulen gefokt door Renate van Uytert-van Vliet

Cat. no. 36 ~ Terrific Toto DB ~ O’Toto van de Wimphof x Governor / Hengstveulen gefokt door Conny de Bie

Cat. no. 39 ~ Te Quiero ~ MBH Santiano x Florencio / Hengstveulen gefokt door Elsa Tiemessen

Cat. no. 40 ~ Thorsten ~ Extreme U.S. x Just Wimphof / Hengstveulen gefokt door Gustave Kruse

Cat. no. 43 ~ Trés Bien Vrouwe ~ Livius x Johnson / Merrieveulen gefokt door Henk Schutte

Cat. no. 46 ~ Twinset Daula ~ O’Toto van de Wimphof x In Style / Merrieveulen gefokt door Elles Deckers

Cat. no. 61 ~ Three in a Row Veluw ~ Extreme U.S. x Lord Loxley / Merrieveulen gefokt door Cor Litjens

Cat. no. 62 ~ Tennessee D ~ Fürst Jazz x Flemmingh / Merrieveulen gefokt door Janine Denen

Cat. no. 71 ~ Turbulence ~ Extreme U.S. x Oscar / Hengstveulen gefokt door Els Faber

Cat. no. 78 ~ Top Gear TD ~ Next Romancier x Just Wimphof / Hengstveulen gefokt door Tamara Doorn

