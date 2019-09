Pegase van ’t Ruytershof levert twee kampioenen uit eerste jaargang

Op het BWP Elite Veulenkampioenschap leverde Pegase van 't Ruytershof (Comme il faut x Cartani) de kampioen van zowel de hengst- als merrieveulens. De pas vierjarige hengst, die zelf kampioenshengst van de BWP Hengstenkeuring was én dit jaar de Pavo Hengstencompetitie won, levert daarmee een indrukwekkende eerste jaargang.

De appel valt voor Pegase van ’t Ruytershof niet ver van de boom. Grootmoeder Diamanthina van ’t Ruytershof is een volle zus van Harrie Smolders’ Emerald en is zelf moeder van zes internationale springpaarden, waarvan er vier zijn goedgekeurd voor de dekdienst.

Goud voor Trappist van ’t Gelutt

Pegase liet op het kampioenschap een sterke collectie veulens zien. Bij de hengstveulens zegevierde Trappist van ’t Gelutt (mv. Okidoki van ’t Gelutt), die eerder dit jaar al op de prijskamp van BWP Limburg won. Het zilver bij de hengstveulens ging naar Tuntutuliak van de Meerhoeve (Opium JW van de Meerhoeve x Deauville de la Vie) en het brons was voor Titus KN ter Beuken (Numero Uno x Berlin).

Thiam van den Bosdam beste merrieveulen

Ze was op het prijskamp in Moerbeke al de beste en in Ternat was het kampioenslint wederom voor Thiam van den Bosdam (mv. Darco). Het reservekampioenschap ging naar Tchacco Tequila (Chacco Blue x Cardento) en Tismeralda L-H-E (Emerald x Cornet Obolensky) kaapte het brons weg.

Bron: Horses.nl/Horseman