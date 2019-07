Totilas levert Duits kampioene merrieveulens

Twee Edward Gal-paarden zijn gecombineerd in de nieuwe Duits kampioene merrieveulens: cat.nr 271 (Totilas x Zonik x De Niro) van familie Klausing kreeg de hoogste punten in Lienen (101,8 punten). Het zwarte merrieveulen liet onder andere cat.nr 221 (Sir Donnerhall I x Belissimo M, 101 punten) en cat.nr 217 (Sir Heinrich x Sir Donnerhall I, 100,8 punten) achter zich.

De Westfaalse veeldekker (al jaren is staatshengst Sir Heinrich de meest gebruikte hengst in Westfalen) Sir Heinrich had nog twee merrieveulens in de top-10: eentje uit een Fleury-moeder op 5 en een eentje uit een Hotline-moeder op 8. Verder in de top-10 een Damon Hill x Floriscount op 4, een Jovian x Bretton Woods op 6, een Comme il faut x Quidam’s Rubin op 7, een For Romance II x Dante Weltino op 9 en een Franziskus x Sir Heinrich op 10.

Jovian

Uit de eerste jaargang van Jovian waren flink wat veulens geselecteerd voor de finale van het Duitse veulenkampioenschap. Zowel bij de hengst- als de merrieveulens haalde één Jovian de top-10.

Uitslag merrieveulens

Bron: Horses.nl