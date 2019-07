United Touch S-zoon gaat dressuurveulens voorbij

Met allemaal 9's en 9,5-en voor type, bouw en totaalindruk ging het springgefokte hengstveulen Uncle Sam (United Touch S x Con Air) van Dirk Lohmann alle dressuurveulens voorbij op het Duitse veulenkampioenschap in Lienen. Hij won zowel de algemene titel bij de hengstveulens als de titel voor de springveulens. Reservekampioen werd een Nederlandse inzending: de voor de Prinsjesdagveiling geselecteerde Vie Romancee (Vitalis x Ferro) van de in Duitsland woonachtige Linda Heijkoop kreeg de op één na hoogste punten.

Het scheelde niet veel tussen Uncle Sam en de uit Gigirava (Ferro x Romancier x Pericles xx) gefokte Vie Romancee. Uncle Sam kwam op een totaal van 99,83 punten en voor de Vitalis waren er 99,17 punten. Uncle Sam was niet het enige springveulen in de top-3. De derde plaats ging namelijk naar een Conthargos uit een Cornado I-moeder, die op totaal 98 punten kwam. Verder werden zonen van For Romance I, Bonds, Danone I, Santo Domingo, Baron, For Romance II en Jovian in de top-10 geplaatst.

Uitslag

Reservekampioen van Vitalis:

Bron: Horses.nl