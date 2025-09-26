Valentine ISF, Kaiman uit een Friese merrie, kroont zich tot veulenkampioen in Devon

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Valentine ISF, Kaiman uit een Friese merrie, kroont zich tot veulenkampioen in Devon featured image
Kaiman onder Femke de Laat. Foto: Tamara van de Krol

Op de Devon Breed Show, een hoogtepunt op de Amerikaanse fokkerijkalender, werden dertien veulens uitgenodigd voor het algemene kampioenschap. Valentine ISF, een KWPN-merrieveulen van Kaiman uit Zabrina ISF (v. Tjalbert 460 x Brend 413) werd uitgeroepen tot algemeen Veulenkampioen. Het veulen, gefokt en in eigendom van Iron Spring Farm, liep naar een indrukwekkende score van 84,937%.

Door Petra Trommelen

Sazerac CF, een hengstveulen van Salvino x Quarterback, volgde kort daarna met 82,712%, terwijl For Royalty HH (For Romance x Bon Coeur) met 79,762% de derde plaats opeiste.

Uitslag

Bron: Horses.nl

