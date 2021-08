Veulenkeuring Harich: VDL Stud scoort met 7 van 8 NVK-springveulens

Een ruime oogst op de Veulenkeuring in het Friese Harich, waar 13 kwaliteitsvolle veulens konden worden uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring. Vooral de VDL Stud grossiert in NVK-veulens: 7 van de 8 geselecteerde springveulens zijn (deels) van VDL Stud. Zirocco Blue VDL leverde de springkampioen, Fürst Dior de dressuurkampioen.

Bij de springveulens wist vooral Zirocco Blue VDL zich te onderscheiden. Van de tien springveulens in de kampioenskeuring, stamden er vier af van de olympische hengst. Daarnaast staat Zirocco Blue te boek als moedersvader van een van de veulens.

Jongste veulen kampioen: Royal Crown VDL

Het jonge hengstveulen Royal Crown VDL (Zirocco Blue VDL uit Sixtine de Vains van Calvaro Z) van de VDL Stud was de kampioen van de springveulens. “Dit is een veulen dat veel rasuitstraling heeft, een heel chique veulen”, licht Bart Henstra toe. “Dit veulen heeft een opvallend goede schoftschouderpartij en een goede bovenlijn. We hebben bij de springveulens heel sterk geselecteerd op de galop en dit veulen viel op met een extra galoppade met heel veel afdruk en heel veel lichaamsgebruik. Ondanks dat het een jong veulen is, viel hij op qua kracht.”

Rubycara van Seldsum VDL en Rebel’s Angel VDL

Reservekampioen was het merrieveulen Rubycara van Seldsum VDL (Zirocco Blue VDL uit Lynncara SMH ster voorl. keur D-OC van Cornet Obolensky), in gedeeld eigendom van Seldsum Stables en VDL Stud. “Dit veulen is een stuk ouder, al van januari. Het is een heel goed ontwikkeld, langgelijnd veulen met een goede schoft en opvallend lange croupe. Ze kon heel makkelijk schakelen en is heel atletisch in haar galoppade. Daarbij had ze veel balans, een goede techniek en veel kracht. Bij dit veulen was het vooral het atletische dat opviel.”

De top drie wordt compleet gemaakt door wederom een veulen van VDL Stud: Rebel’s Angel VDL (Arezzo VDL uit Roxanne van het Bevrijdthof ster voorl. keur van Carrera VDL). “Een heel aansprekend veulen dat sterk bespierd is, het achterbeen is een fractie gehoekt. Ze galoppeerde met veel balans, veel ruimte en veel afdruk.”

Nog een Seldsum-veulen

De nummer vier van de springveulens is in eigendom van Stal Seldsum en is wederom een nakomeling van Zirocco Blue. Radetzky van Seldsum (uit I-Nabalia SMH ster voorl. keur PROK D-OC van Namelus R) is ook een veulen van januari. “Dit is een heel langgelijnd veulen met goede verhoudingen. Hij galoppeerde op een hele goede manier met een goede afdruk.”

Redford VDL, Robinetta Angel VDL, Recherry VDL en Rocking Zoklahoma VDL

De vijfde tot en met achtste plek worden ingevuld met veulens van VDL Stud. Vijfde is Redford VDL (Arezzo VDL uit Marina W van Chacoon Blue). “Dit is een heel aansprekend veulen. Hij is heel chique, heeft goede verhoudingen en een opvallend goede schoftschouderpartij. In de bewegingsvorm was dit veulen erg lichtvoetig.”

Robinetta Angel VDL (Cardento uit Blue Angel van Luidam) werd zesde geplaatst. Dit veulen heeft de VDL Stud in gedeeld eigendom met Robin Parsky uit Wellington. Moeder Blue Angel sprong op het hoogste niveau en nam onder andere deel aan de Wereldbekerfinale. “Ook dit is een heel aansprekend veulen met echt een sportlichaam. Ze is heel correct gebouwd en lichtvoetig in de beweging, daarbij toont ze voldoende kracht.”

Zevende werd Recherry VDL (Impressive VDL uit Lecherry VDL ster voorl. keur van Zirocco Blue VDL). “Een veulen met veel bloed en een opvallend lange schoft. Dit veulen kon makkelijk draven en liet in de galop een goede balans zien met ruim voldoende ruimte.”

Rocking Zoklahoma VDL (Carrera VDL uit Zoklahoma VDL ster voorl. keur pref prest van Emilion) werd achtste geplaatst. “Dit is een goed ontwikkeld veulen dat sterk bespierd was. Het veulen heeft een heel hard fundament. Ze was lichtvoetig in de bewegingsvorm en toonde een galop met een goede beentechniek en goede afdruk.”

Dressuurkampioen Revelation SPB

Kampioen van de dressuurveulens is de Fürst Dior-zoon Revelation SPB (uit Ebony elite sport-dr D-OC van Florencio) van S. Pruis uit Damwald. “Dit is een veulen dat erg aansprekend is, een heel mooi front heeft en een goed lichaam. Het achterbeen is een fractie gebogen. Hij kan heel goed stappen en extra draven met heel veel afdruk. Daarbij draaft hij heel mooi naar boven toe met heel veel beentechniek. Ook de galop was goed met veel afdruk en veel lichaamsgebruik.”

NRPS-hengst Mac Madison levert reservekampioen

Reservekampioen is Reels Remy (de NRPS-goedgekeurde Mac Madison uit Jeremy elite ibop-dr PROK van Davino V.O.D.) van K. Jongsma-Jacobi uit Katlijk. “Dit is eveneens een heel aansprekend veulen met veel front. Ze is een modern gebouwd veulen, dat voldoende langgelijnd is en heel hoogbenig. Ze heeft een goede manier van draven met veel houding en heel veel beentechniek, daarbij kan ze makkelijk schakelen.”

Nog drie dressuurveulens naar NVK

Naast deze twee veulens, werden nog drie dressuurveulens uitgenodigd voor de NVK. Radiable Gold KDH (Dancier Gold uit Dexandra elite PROK van Rhodium) van J.A. Kuipers uit De Hoeve werd als derde geplaatst in de kopgroep. “Dit veulen heeft een heel aansprekend model met veel lengte in het lichaam. Hij heeft goede verbindingen in de bovenlijn en beweegt met veel lichaamsgebruik. Daarbij kon hij makkelijk changeren in de galoppade.”

Vierde werd Renoir VK (Fürst Dior uit Jalinda ster voorl. keur D-OC van Charmeur) van A. Vogelaar en J. Knol uit Surhuisterveen. “Ook dit is een heel aansprekend veulen met een mooi front en een opvallend goede schoft. Hij toont veel bloed. Dit veulen draafde met veel techniek, waarbij hij makkelijk kan schakelen. In de galoppade heeft hij een goede afdruk, de stap kon nog wat resoluter.”

Janeiro Platinum-zoon Raquim (uit Waleska van Weltruhm) van Stal Falkena-Olff uit Harich mag als vijfde naar de NVK. “Dit is een voldoende ontwikkeld veulen dat heel correct gebouwd is en zich opwaardeert in de beweging. Hij kan heel goed stappen, draven en galopperen; hij heeft drie goede gangen met veel balans waarin hij heel goed schakelde.”

Bron: KWPN