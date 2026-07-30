Veulenkeuring Terschuur: Rising Aranix en Blue Hors Zackery leveren kampioenen

Op de veulenkeuring vandaag in Terschuur zijn twee kampioen gehuldigd. Bij de springgefokte veulens ging die eer naar Wallien V (Rising Aranix x Ustinov) van fokker T. Vermeulen. Kampioen bij de dressuurgefokte veulens is Whoopie FS (Blue Hors Zackerey x Dream Boy) van fokkers Sabrina Melotti en Max Schep.

KWPN Door

Springveulens

Vanwege het dierenwelzijn was besloten om per richting het kampioensveulen aansluitend te bepalen en niet later in het middagprogramma, zodat paarden niet langer dan noodzakelijk op het terrein hoefden te verblijven. Als jury fungeerden Wim Versteeg en Henk Dirksen. Zij nodigden vier hengstveulens en twee merrieveulens uit voor het formeren van de kopgroep.

Wallien V

Wim: “Voor een springveulen is natuurlijk de galop heel belangrijk, dus daar kijken we extra naar en of het lichtvoetig beweegt, alsmede of het functioneel gebouwd is. De zes voor de finale uitgenodigde veulens voldoen hier allemaal aan. De nummers één tot en met vijf van deze veulens mogen tevens hun opwachting maken op de Nationale Veulenkeuring over enkele weken in Ermelo. Kampioen vandaag is Wallien V, een goed ontwikkeld, lang gelijnd en extra gemodelleerd merrieveulen. Ze galoppeerde heel makkelijk en toonde daarin een goede sprong.” Wallien V is gefokt en staat geregistreerd bij T. Vermeulen in Handel. Mede-geregistreerd is A.R.J. Vermeulen uit Boekel. De vader van Wallien V is Rising Aranix en ze komt uit de elite sportmerrie Gwendolien (v. Ustinov). Deze is uitgebracht in het 1,35 m.

Wallien V (v. Rising Aganix), kampioen springen. Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

With Pride JB reservekampioen

De reservetitel was voor With Pride JB (Drummer 2000 TN Z uit Bo-Imoo ster prok prestatie van Heartbreaker). Hij is gefokt door en staat geregistreerd bij de familie Breukink in Brummen. Eveneens een goed gemodelleerd veulen met opvallend veel bloeduitstraling en voorzien van een correct fundament. Ten opzichte van de nummer één stond zijn hals er misschien net iets te verticaal op. In de moederlijn komen we meerdere internationale spring- en eventingpaarden tegen, waaronder het Grand Prix-springpaard Torbecca VDL.

With Pride B (v. Drummer 200 TN), reservekampioen springen. Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

Wally VM

De derde plaats was voor Wally VM, een nakomeling van Rising Aranix net als de nummer één. Zijn moeder is Burandot (ster sport prok D-OC preferent v. Contendro II) van f/g Jan van Meever uit Meerkerk. Een sterk gemodelleerd hengstveulen met veel uitstraling en lengte in het lichaam. Hij draafde functioneel en liet in galop veel sprong en balans zien.

Whispered Gem DB

Aansluiten als vierde mocht Whispered Gem DB (Grand Slam VDL uit Hunanita elite ibop(spr) prok preferent van Charisma). Een goed gemodelleerd heel aansprekend merrieveulen met lengte in het lichaam en een fraaie voorhand. Ze bewoog functioneel maar zou ten opzichte van haar voorgangers even meer souplesse mogen laten zien. Ze komt uit een familie met een lange erelijst van sport- en keuringspaarden, daaronder Grand Prix-springpaard Silver Spring. Whispered Gem DB staat geregistreerd bij P. de Bruin uit Uddel en is gefokt bij Joop van Wessel in Zwartebroek. Hij speelt normaliter een hoofdrol bij de organisatie van de Paardenfokdag maar moet vanwege een ongeluk en een behoorlijk beschadigde hand even aan de zijlijn blijven. Dat valt voor hem niet mee, maar zijn omvangrijke gezin neemt de honneurs met verve waar.

Wellington W

Het laatste voor de NVK uitgenodigde veulen is Wellington W (Comthago uit Gunanita elite ibop(spr) prok preferent v. Corland) is van dezelfde fokker als de nummer vier. Wellington is een lang gelijnd veulen met hard en droog beenwerk. Galopperen doet hij heel makkelijk maar hij zou daarin iets meer sprong mogen laten zien.

Dressuurveulens

In Terschuur verscheen een opvallend sterke collectie dressuurveulens in de baan. Moderne veulens met veel uitstraling en een fijne manier van bewegen. Vijf ervan verdienden met hun optreden een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring.

Whoopie FS kampioen

Wim Versteeg en Henk Dirksen beoordeelden ook de dressuurveulens in Terschuur. Wim lichtte lovend toe: “We hebben een hele groep bovengemiddelde mooie dressuurveulens gezien, die allemaal goed in het dressuurmodel stonden en fijn konden bewegen in alle drie de basisgangen. Ze maakten ons de plaatsing moeilijk, want de onderlinge verschillen waren erg klein. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Whoopie FS, een heel modern veulen, op de goede manier bespierd en met goede lichaamsverhoudingen. Ze beschikt over een sterke bovenlijn en beweegt op elegante wijze, waarbij ze veel lichaamsgebruik laat zien. Ze vertrekt ook steeds met de schoft naar boven.”

Whoopie FS (v. Blue Hors Zackery) kampioen dressuur. Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

Voor de lol

Whoopie FS is gefokt en staat geregistreerd bij Sabrina Melotti en Max Schep uit Putten. Ze is een dochter van Blue Hors Zackerey en komt uit Rizzoli van de Nethe (v. Dream Boy). Sabrina vertelt: “Toen we Rizzoli uit de opfok haalden, had ze wormen en zag ze er niet goed uit, daarom wilde ik er niet meteen mee gaan rijden. Een veulentje dragen is niet zo zwaar dus kreeg ze een extra jaar rust maar hebben we haar wel geïnsemineerd. Max heeft ooit een Blue Hors Zack gehad en dat was een super fijn paard, maar daarvan konden we geen sperma krijgen en toen hebben we gekozen voor zijn zoon, Blue Hors Zackerey. Ik ga al jaren op de Veulenkeuring in Terschuur kijken en zei tegen Max: ‘zullen we een veulentje meenemen, gewoon voor de lol?’ We zitten in Putten dus dat is ook wel erg dichtbij. We zijn zeker geen grote fokkers, we hebben drie veulens in totaal dit jaar, maar vinden het wel heel leuk. Eigenlijk hebben we een trainingsstal voor dressuurpaarden en een handelsstal in de betere jachtpaarden. Als het veulen gespeend is, ga ik rijden met Rizzoli. Omdat we best veel paarden hebben staan, wilden we de drie veulens van dit jaar verkopen, maar ja, nu is Whoopie kampioen geworden, dus twijfelen we weer over verkoop.”

Walena Roos van het Klooster reservekampioen

De reservetitel ging naar Walena Roos van het Klooster (Red Viper uit Heerlijke Roos elite eptm (dr) sport (dr) prok v. Apache). Wim: “Dit is een goed ontwikkeld merrieveulen met veel lengte. Ze bewoog sterk en schakelde makkelijk naar voren en weer terug. Elke pas was bergop en zoals gezegd doen deze veulens weinig voor elkaar onder.” Walena Roos is gefokt door Evert Borgers uit Putten. Dezelfde fokker/geregistreerde had uit dezelfde merrielijn ook Wiona van het Klooster (Bocelli TN uit Simply Roos van het Klooster ster D-OC v. Fontaine TN) meelopen in de kampioenskeuring, maar net voor haar viel het doek voor de NVK.

Walena Roos (v. Red Viper) reservekampioen dressuur. Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

Wine Obsession

De derde plaats ging naar de royaal ontwikkelde Wine Obsession (v. Obsession Taonga) van f/g Quality Stables. Een royaal ontwikkeld hengstveulen met goede bewegingen, een mooie voorbeentechniek en veel zelfhouding. Zijn moeder is de bekende Miss Universe, een preferente elite sportmerrie van Franklin die al de nodige keuringskampioenen op naam heeft staan.

Wunora Norel

De hele chique en bloedgemaakte Wunora Norel (Rocky Norel uit Mhunoraster v. Impresario, f/g Sander Bloem) mocht als vierde opstellen. Ze beschikt over een goed gevormde hals en draaft op opvallend elegante wijze. Haar iets lange achterbeen weerhield haar van een hogere klassering.

Windsor W

De vijfde plek ging naar Windsor W (Secret Lover uit Miganita elite ibop(dr) prok v. Governor), een heel aansprekend en lang gelijnd hengstveulen met veel bloeduitstraling en een lichtvoetige manier van bewegen. Hij zou even meer bespiering in de bovenlijn van de hals mogen hebben. Hij is gefokt en staat geregistreerd bij Joop van Wessel, waarmee de man uit Zwartbroek nu zowel een springveulen als een dressuurveulen afgevaardigd heeft naar de NVK.

Bron: KWPN