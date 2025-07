VK Oosterhesselen: Kampioenen van Emir R en Proud James

Op de veulenkeuring in Oosterhesselen streden vrijdagavond rond de tachtig veulens om de titels. In de dressuurrichting plaatsen juryleden Marcel Beukers en Bart Henstra het hengstveulen Vlamboyant H (Proud James x Krack C) van Familie Holties aan kop. Vancouver Eurohill (Emir R x Numero Uno) van fokker C. Hendriksen werd kampioen van de springveulens.

De dressuurveulens vormden de grootste groep, met Vlamoyant H als winnaar. “Een zeer aansprekend en hoogbenig hengstveulen met veel front en naar boven gebouwd. Dat was ook terug te zien in de beweging, waarin hij veel houding maakt en draafde met een hele goede techniek en een mooi gebruik van het voorbeen. Galopperen deed hij opvallend gedragen, met veel balans en bleef ook hierin mooi bergop”, vertelt Marcel Beukers.

Vitalis levert reservekampioen

De reservetitel ging naar het hengstveulen Vitalou (Vitalis x Santano) van fokker Rieke Kolner en mede-geregistreerde Jurjan Bloem. “Ook een heel aansprekend veulen, royaal ontwikkeld en lang gelijnd. Met een goede bovenlijn erin. Hij draafde met een goede techniek en kon daarin makkelijk schakelen. Dit beeld liet hij ook in galop zien met tevens een sterk gebruik van het achterbeen.”

Nummer drie van Frankie Lee

Vranklee Laferdi (Frankie Lee x Ferdinand) van fokker Familie Kamstra mocht als derde opstellen. “Een sterk bespierd veulen wat nog iets meer rek zou kunnen hebben, maar in beweging wel extra opviel door zijn fraaie en constante houding en zijn souplesse”, besloot de jury.

Kampioen springveulens

In de categorie springen won Vancouver Eurohill het van de concurrentie. “Een aansprekend, hoogbenig en atletisch gebouwd hengstveulen, met een fijn front en een correct fundament. Hij bewoog lichtvoetig en in een goede houding. Zijn galop viel op door de mooie balans en souplesse.”

Merrieveulen Viva SB op twee

De reservetitel was voor het merrieveulen Viva SB (Porsche SB x Vingino) van fokker Stal Brouwer. “Ook een lang gelijnd veulen met een goede bovenlijn en sterke verbindingen. Het achterbeen was een fractie recht, maar daarvan zag je in beweging niets terug. In draf kon ze heel makkelijk schakelen en ook in de galop liet ze een fijne balans en veel afdruk zien.”

Varona O’Hesseln

Plaats drie was voor Varona O’Hesseln (Mindset ES x Tenerife VDL) van fokker M. Kienecker. “Een voldoende ontwikkeld merrieveulen, goed in het rechthoeksmodel en ook atletisch gebouwd. Ze draafde met veel souplesse galoppeerde met extra afdruk, daarbij kon ze heel makkelijk changeren, waarbij ze ten opzichte van de nummers één en twee haar hals nog iets meer mocht laten zakken.”

Voorselectie CK

De veulenkeuring dient als voorselectie voor de Centrale Keuring van Drenthe. Naast de hiervoor genoemde en geplaatste veulens hebben nog veel meer veulens zich weten te plaatsen voor de Centrale Keuring. Maandag vindt op Hippisch Centrum Exloo de tweede veulenkeuring van deze regio plaats.

Bron: KWPN